„Habe Schmerzen“: Iris Klein meldet sich nach Blasen-OP aus dem Krankenhaus

„Habe Schmerzen": Iris Klein meldet sich nach Blasen-OP aus dem Krankenhaus.

Iris Klein erholt sich derzeit im Krankenhaus von einem Eingriff an der Blase. Den Fans gibt sie nun ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Es war ein echter Schock für die Fans von Iris Klein (54): Plötzlich meldete sich die Reality-TV-Teilnehmerin aus dem Krankenhaus. Dort unterzog sie sich einer Operation an der Blase. In ihrer Instagram-Story erzählt Iris den Followern, dass sie seit längerem an einer Blasensenkung gelitten hatte. „Da ich seit 20 Jahren keine Gebärmutter mehr habe und immer viel zu schwer gehoben habe, war das abzusehen, dass sich meine Blase irgendwann senken wird“, offenbart sie bei einer Frage-Antwort-Runde.

Tatsächlich habe sie den Eingriff bereits schon länger vor sich her geschoben. „So etwas passiert nicht von heute auf morgen“, fügt die Ex-Dschungelcamperin hinzu. „Die Schmerzen wurden halt immer schlimmer.“ Zu den Symptomen einer Blasensenkung, die sich oft während der Wechseljahre entwickelt, gehören ein Fremdkörpergefühl, verstärkter Harndrang und häufige Blasenentzündungen. Inkontinent sei sie aber nicht gewesen, betont Iris Klein.

Iris Klein: „Ich bin ein Stehaufmännchen“

Und wie geht es der Mutter von Daniela Katzenberger (35) mittlerweile? „Klar hat man Schmerzen nach einer OP. Aber ich steck das schon weg“, zeigt sie sich kämpferisch. „Ich bin ein Stehaufmännchen.“ Dank Schmerzmittel gehe es ihr soweit „ganz gut“. Auch die Ärzte sind wohl von Iris Kleins Genesungsprozess überzeugt. „Morgen darf ich nach Hause“, freut sie sich. Ihr Ehemann Peter hole sie mittags ab und dann geht es für das Paar wieder zurück nach Mallorca. „Er ist mein Fels in der Brandung und hat Nerven aus Stahl“, schwärmt Iris über ihre bessere Hälfte. „Und er verliert zum Glück nie seinen Humor. Das baut mich immer wieder auf, wenn ich oft am Weinen bin...“

Nun ist aber erst einmal Schonen für die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin angesagt. So ist es ihr strikt untersagt, schwere Sachen zu heben, damit alles gut verheilen kann. „Ich habe ja mein ganzes Leben lang schwere Cola-Kisten und Bierfässer rumgeschleppt, obwohl es für mich verboten war. Ich war eben immer nur für andere da... Jetzt muss ich mal auch an mich denken“, kündigt Iris Klein an.