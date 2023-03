Daniela Katzenberger verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit bei Instagram

Von: Fabienne Schimbeno

Teilen

Daniela Katzenberger gilt eigentlich als lustiger, offener Mensch, der sein Leben auf Instagram präsentiert. Doch jetzt macht die Kult-Blondine eine „Sendepause“. Der Grund?

Daniela Katzenberger ist aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die Kult-Blondine hat mittlerweile Sonderstatus erreicht, auf Instagram folgen ihr über 2 Millionen Menschen. Doch auch ‚die Katze‘ braucht mal ihre Ruhe. So kündigt sie am Montag (27. März) eine Instagram-Pause an, berichtet MANNHEIM24. Was steckt dahinter?

Daniela Katzenberger macht „Sendepause“ auf Instagram – was steckt dahinter?

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Daniela Katzenberger ist aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Die Kult-Blondine wurde durch ihre Teilnahme bei „Auf und davon“ auf VOX bekannt. 2009 startete sie so richtig durch. Heute lebt die Kult-Blondine auf Mallorca, hat aber die Schnauze voll von der Insel, wie Daniela Katzenberger erst vor kurzem berichtet.

Daniela Katzenberger macht am Montag (27. März) eine Ansage auf Instagram: „Sendepause. Weil kein Bock mehr. #nohate“. Huch? Was ist denn da los? Hat die „Katze“ etwa schlechte Laune?

Daniela Katzenberger kündigt bei Instagram eine „Sendepause“ an. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/danielakatzenberger/Henning Kaiser/dpa/Montage HEADLINE24

Daniela Katzenberger mit „Sendepause“ auf Instagram – Gründe ungewiss

Warum Daniela Katzenberger „keinen Bock mehr“ hat, geht aus dem Post nicht hervor. Die Blondine war vor kurzem erst noch im Schweiz-Urlaub. Hier ließ sich Mama Iris Klein sogar die Lippen aufspritzen, wie tz.de berichtet.

Früher vs. heute: So krass hat sich Daniela Katzenberger über die Jahre verändert Fotostrecke ansehen

Daniela Katzenberger hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. Das Ehe-Drama um ihre Mama Iris hatte in den vergangenen Wochen große Wellen geschlagen. Papa Peter Klein hat derweil erneut Stellung zu dem Ehe-Drama genommen: Peter behauptet, dass die Anschuldigungen von Iris bezüglich der Trennung der beiden Kleins „absolut gelogen“ sei. (fas)