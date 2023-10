Iris Klein wurde von der „Katzenberger-Mama“ zum TV-Star

Von: Samantha Matheiowetz

Teilen

Lange kannte man Iris Klein lediglich als die Mutter von Daniela Katzenberger, heute ist sie ein Realitystar. Hier gibt es alles Wissenswerte über die Pfälzerin.

Worms – Iris Klein (geb. Kruschwitz) wuchs in Ludwigshafen am Rhein auf. Das erste Mal tauchte die 56-Jährige im Jahr 2009 auf den Fernsehbildschirmen auf – immer mit dabei: ihre Tochter Daniela Katzenberger. Danach folgten zahlreiche andere TV-Projekte, mit denen sich Iris Klein ihren eigenen Namen machte.

Name Iris Klein (geb. Kruschwitz) Geboren 26. Mai 1967 in Altrip (Rheinland-Pfalz) Wohnsitz ehem. Mallorca, aktuell: Worms Kinder Tobias Katzenberger, Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser, Zwei Stiefsöhne aus der Ehe mit Peter Klein Weitere TV-Formate Big Brother, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Promi Shopping Queen, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare

Das (Liebes-)Leben von Iris Klein vor der Zeit im Rampenlicht

Iris Klein, damals Kruschwitz, wuchs bei ihrer Mutter in Ludwigshafen am Rhein auf. Nach der Schulzeit begann sie dort eine Lehre zur Friseurin, die sie aber mit 17 Jahren aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft abbrechen musste. Zu dem Zeitpunkt war Iris mit dem (wie sich später herausstellte) gewalttätigen Jürgen Katzenberger liiert. Nach der Geburt ihres Sohnes Tobias Katzenberger brachte Iris Klein nur 14 Monate später die gemeinsame Tochter Daniela Katzenberger zur Welt und heiratete Jürgen Katzenberger.

Iris Klein mit Tochter Daniela Katzenberger bei der Taufe ihrer Enkelin Sophia. © picture alliance/dpa | Ursula Düren

Beruflich orientierte sie sich um und gründete ein mobiles Nagelstudio, mit dem sie vorwiegend Prostituierte in Bordellen bediente. Außerdem war Iris Klein seit 1991 in der Gastronomie tätig und betrieb später über viele Jahre ihr eigenes Café Restaurant „Im Bett“.

Neue Männer, aber weiterhin kein Happy End für Iris Klein

Als ihre Ehe scheiterte, verliebte sich Iris Klein danach in Andreas Frankhauser. Die beiden heirateten ebenfalls und bekamen 1992 eine Tochter: Jenny Frankhauser. Die Beziehung zu Andreas scheiterte an den Gefühlen, die wohl eher freundschaftlich waren, erzählte sie Désirée Nick in deren Podcast „Lose Luder“. Nach der Trennung folgte Ehe Nummer drei mit dem iranischen Choreografen Shahram Ali Ahmad, die allerdings laut promiflash.de dem Zweck diente, dass er nicht zurück in den Iran gehen musste.

Iris Klein mit Jenny Frankhauser vor ihrem Einzug in das Dschungelcamp 2018. © IMAGO / STAR-MEDIA

2003 sollte dann das große Glück folgen. Iris Klein traf an Karneval ihren ehemaligen Schulkameraden Peter Klein wieder. Die beiden waren jeweils frisch getrennt und gaben ihrer Liebe eine Chance. 2018 wagten die beiden den Schritt, nach Mallorca auszuwandern. Iris und Peter Klein waren knapp 20 Jahren glücklich verheiratet, bis Anfang 2023 die Trennung folgte.

Der Sprung in die Öffentlichkeit mit Tochter Daniela Katzenberger

Von 2009 bis 2013 stand Iris Klein mit ihrer Familie in den Formaten „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“, „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ und „Daniela Katzenberger – natürlich blond“ vor der Kamera. Dabei rückte ihre Tochter Daniela Katzenberger immer mehr in den Fokus. Außerdem nahm die Katzenberger-Mama 2010 bei der Reality-Show „Big Brother“ teil.

Den Umzug ihres Cafés „Im Bett“, welches zu einem Pfannkuchenhaus werden sollte, ließ Iris Klein 2012 in der Sendung „Die Küchenchefs“ begleiten.

Danach folgten ungefähr im Jahrestakt weitere TV-Formate, in denen Iris Klein zu sehen war. Währenddessen trat sie immer wieder in den Fernsehsendungen ihrer Tochter Daniela Katzenberger auf. Viel Gesprächsstoff lieferte die 56-Jährige in Shows wie „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (RTL), „Das perfekte Promidinner“ (VOX), „Promi Shopping Queen“ (VOX) oder als sie mit ihrem Mann Peter Klein im „Sommerhaus der Stars“ (RTL) nachrückte. Zuletzt nahm sie 2022 beim „Kampf der Realitystars“ (RTL 2) teil.

Iris Kleins öffentlicher Rosenkrieg mit ihrem Mann Peter

2023 machte Iris Klein eher mit Schlagzeilen als mit Reality-Show-Teilnahmen auf sich aufmerksam. Als ihr Mann Peter Klein am Anfang des Jahres seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis zur Dschungelcamp-Teilnahme begleitete, wurden ihm danach üble Fremdgeh-Vorwürfe von seiner Frau Iris gemacht. Peter Klein solle sich in Australien in die Schauspielerin Yvonne Woelke verliebt haben und untreu gewesen sein.

Da war noch alles gut: Iris Klein und Peter Klein bei einem öffentlichen Auftritt © IMAGO / STAR-MEDIA

Danach jagte ein öffentliches Statement das andere. Der Streit wurde hauptsächlich bei Instagram ausgetragen und immer wieder mussten alle Beteiligten Klarstellungen hochladen, um jegliche Gerüchte zu dementieren und den eigenen Namen reinzuwaschen. In dieser Zeit zerbrach die fast 20 Jahre anhaltende Ehe von Peter und Iris Klein.

Neue Liebe, neues Zuhause: Das macht Iris Klein heute

Ende August 2023, also circa ein halbes Jahr nach der Trennung von ihrem Ex-Mann, postete Iris Klein auf ihrem Instagram-Account (@iris_klein_mama) ein Video mit ihrem neuen Freund, den sie in der Öffentlichkeit „Mister T“ nennt. „Wir lieben unser Leben“, schreibt sie unter den Beitrag.

Der Insel Mallorca hat sie ebenfalls den Rücken gekehrt. Mitte 2023 soll sich die 56-Jährige in Worms (Rheinland-Pfalz) in der Nähe ihrer Tochter Jenny Frankhauser ein Haus gekauft haben.

Jetzt widmet sich die bodenständige TV-Persönlichkeit erstmal ihrer Familie. Schließlich hat sie bereits vier Enkelkinder und das nächste dürfte bereits im Frühjahr 2024 auf die Welt kommen, nachdem Jenny Frankhauser im September ihre zweite Schwangerschaft verkündet hat.

Verwendete Quellen: VOX.de, RTL.de, instagram.com/iris_klein_mama, instagram.com/jenny_frankhauser