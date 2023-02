Iris-Klein-Drama: So reagieren Katzenberger, Frankhauser und Co. auf Peters Affären-Outing

Von: Jonas Erbas

In das Dschungelcamp-Wirrwarr um Iris Klein, ihren Ehemann Peter und dessen angebliche Affäre Yvonne kommt Bewegung. Nun reagieren auch Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser und andere Promis auf die neuste Wendung des Ehedramas.

Mallorca/Worms – Endlich kommt Licht ins Dunkel des Dschungelcamp-Dramas: Nach den Fremdgeh-Vorwürfen, die Iris Klein (55) und ihren (Noch-)Ehemann Peter (55) entzweiten, steht nun fest, dass der 55-Jährige seine seit 20 Jahren anhaltende Ehe tatsächlich aus Liebe zu Yvonne Woelke (41) aufs Spiel gesetzt hat. Das nehmen ihm nicht nur seine Stieftöchter Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) richtig übel.

Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser äußern sich zu Ehedrama um Peter und Iris Klein

Weil Iris Klein am Samstag (11. Februar) eindeutige WhatsApp-Chats zwischen Peter und Yvonne veröffentlichte, steht das Ehe-Aus der beiden Wahl-Mallorquiner mittlerweile wohl fest. Nicht nur die enttäuschte Iris hat genug von dem Herzensbrecher, auch bei ihren Töchtern dürfte der Dschungelcamp-Begleiter von Lucas Cordalis (55) inzwischen unten durch sein – obwohl sich die Katze aktuell noch bedeckt hielt: „Nein, hier kommt kein Statement zu dem Chaos, das heute ausgebrochen ist“, ließ sie ihre Instagram-Follower wissen. Dabei hätte sie wohl einiges zu sagen: „Es ist mir noch nie so schwergefallen, die Gosche zu halten, weil ich auch ganz andere Sachen weiß.“

Dass Peter Klein seine Liebe zu Yvonne inzwischen gestanden hat und Iris die Schuld zuschusterte, dürfte dem bei seinen Liebsten in Ungnade gefallenen Charmeur keine Bonuspunkte eingebracht haben. Anders als ihre Halbschwester machte Jenny Frankhauser keinen Hehl aus ihrem Unmut: „Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Am besten gar nichts. Das ist so krass. Ich habe das die ganze Zeit nicht so wahrhaben wollen. Stellt euch mal vor, ihr seid 20 Jahre – ein halbes Leben – mit einem Menschen zusammen. Der ist wie ein zweiter Papa für uns gewesen. Ich checke das nicht!“

Zudem gestand die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2018: „Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht von einem Menschen.“ Die Wut saß tief: Ihr Stiefpapa und dessen neue Liebe hätten einen Oscar „als schlechteste Schauspieler aller Zeiten“ verdient, wütete die 30-Jährige abschließend in ihrer Instagram-Story.

Nach angeblicher Dschungelcamp-Affäre von Peter Klein – andere Promis stellen sich hinter Iris

Doch auch außerhalb von Iris Kleins Familie scheint Peter keinen guten Stand zu haben: Nathalie Gaus (31), die Freundin von Dschungelcamp-Teilnehmer Cosimo (41) versah einen Screenshot des vermeintlichen Ehebrechers mit einem Clown. Die 31-Jährige, die im Januar genau wie Peter und Yvonne als Hotel-Begleitung nach Australien gereist war, hatte das Ehedrama dort von Anfang an mitbekommen – und soll in dem Wirrwarr zu Iris Klein gehalten haben. Bei der Rückreise nach Deutschland sei es deswegen sogar zu einem Streit mit Yvonne gekommen.

Mit Julian F. M. Stoeckel (35) meldete sich ein weiterer Hotel-Bewohner zu Wort. Der Entertainer hatte für RTL aus dem Versace berichtet und anfangs Peter Kleins Unschuld verteidigt. Nun zeigte er sich überrascht von den jüngsten Entwicklungen: „Also doch!“, kommentierte er eine entsprechende Schlagzeile in seiner Instagram-Story, zu einer anderen schrieb er schockiert: „Alter Verwalter!“

Einer schweigt allerdings bis jetzt (Stand: 11. Februar, 20.00 Uhr): Lucas Cordalis, der zu seinem Schwiegervater eigentlich einen guten Draht hat, äußerte sich bislang noch nicht. Im Dschungelcamp-Nachspiel (12. Februar um 20.15 Uhr bei RTL) sollen er und Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) sich allerdings für einen friedlichen Ausgang starkgemacht haben („Bitte hört damit jetzt auf. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben.“), berichtet bild.de. Wenige Tage zuvor hatte sich schon Peters angebliche Affäre zu ihrer Rolle in dem Ehedrama geäußert: Ihr inniger Kinderwunsch habe sie Peter Klein nähergebracht, so Yvonne Woelke.

