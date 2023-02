Dschungelkönigin meldet sich zu Wort: Djamila Rowe deckt eiskalte Lüge von Iris Klein auf

Von: Jonas Erbas

Das Dschungelcamp-Affärendrama ist noch immer nicht ausgestanden. Nun erhob Djamila Rowe Vorwürfe gegen Iris Klein – die reagierte wenig später.

Berlin – Viele Köche verderben den Brei, besagt ein deutsches Sprichwort und beschreibt damit bestens die Situation, vor der Iris Klein (55) und ihr (Noch-)Ehemann Peter (55) seit dessen angeblicher Dschungelcamp-Affäre mit Yvonne Woelke (41) stehen. Denn ihren Ehekrach regelten die beiden nicht im Privaten unter sich, sondern derart öffentlichkeitswirksam, dass sich auch andere einmischten. Auch Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) hat noch ein Hühnchen mit der Katzenberger-Mama zu rupfen.

Wegen fiesem Spruch während des Dschungelcamps – Djamila Rowe erhebt Vorwürfe gegen Iris Klein

Zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke sind die Fronten endgültig verhärtet, doch auch mit anderen Stars hat es sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin und Mutter von Daniela Katzenberger (36) verscherzt. Die sonst so verständnisvolle Djamila Rowe, die wenige Tage nach Bekanntwerden des Affärendramas ihrer Freundin Yvonne sogar die Freundschaft gekündigt hat, ist inzwischen auf 180. Der Grund: eine dreiste Lüge der frisch verlassenen Ehefrau.

Auch das Verhältnis von Djamila Rowe und Iris Klein ist nach dem Dschungelcamp-Affärendrama angespannt. Auf eine Entschuldigung für einen fiesen Spruch der 55-Jährigen wartete die Dschungelkönigin lange vergebens (Fotomontage) © Photopress Müller/Imago & Screenshot/Instagram/Iris Klein

Iris Klein hatte via Instagram erklärt, sich bei Djamila Rowe für eine beleidigende Aussage entschuldigt zu haben. Im Rahmen des Dschungelcamps behauptete die 55-Jährige im Januar, die spätere Dschungelcamp-Siegerin sei nur ihrer Affären wegen berühmt geworden – eine Bemerkung, die Djamila gleichermaßen angriff wie verletzte. „Du hast dich bei mir zu keinem Zeitpunkt entschuldigt“, offenbarte die gebürtige Berlinerin in ihrer Instagram-Story und ergänzte: „Du hast über alles andere geredet, aber du hast dich nicht entschuldigt. Das wollte ich an dieser Stelle mal ganz offiziell klarstellen.“

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Iris Klein reagiert auf Djamila Rowes Kritik – sie entschuldigt sich für Dschungelcamp-Aussage

Iris Klein, die erst in der Vorwoche unter Tränen aus ihrem einstigen Heim ausgezogen war, nutzte die Gelegenheit, um nur wenige Minuten nach Djamilas Post ihre überfällige Entschuldigung nachzuholen: Zwar habe sie bei einem Telefonat Mitte Februar bereits „sorry“ gesagt, doch der Vollständigkeit halber gab‘s noch einmal reumütige Worte per Instagram: „Jetzt nochmal hier: Entschuldigung von mir, dass ich doof über dich geredet habe. Es tut mir leid.“

Der Konflikt zwischen den beiden Frauen dürfte sich damit erledigt haben, an anderer Stelle brennt es aber weiterhin lichterloh: Jüngst deutete Iris Klein an, Peter wolle für Yvonne seine Sterilisation rückgängig machen. Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_, instagram.com/djamilarowe