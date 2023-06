Iris Klein gibt erstes Update nach Brust-OP

Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein hat einer Schönheits-OP unterzogen. Nun verrät sie, wie die Brust-OP verlaufen ist.

Iris Klein (56) will sich verändern und unterzog sich nun einer Brust-Op. Ihr Ex Peter Klein begleitete Lucas Cordalis mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Dort hatte er dann angeblich eine Affäre mit Yvonne Wolke (41), der Begleiterin von Djamila Rowe (55), glaubt zumindest Iris. Seitdem herrscht dicke Luft zwischen Daniela Katzenbergers Mutter und Peter Klein. Nach der Trennung der Kleins stand es schlecht um die 56-jährige. Doch mittlerweile scheint sie ihr altes Leben hinter sich lassen zu wollen – Unter andrem auch durch Schönheits-OPs.

Sie hat die OP gut überstanden

Die Mutter von Daniela Katzenberger unterzog sich einer Brust-Operation, von der sie am 21. Juni ihren Followern auf Social Media berichtete. In ihrer Instagram Story verriet die 56-Jährige direkt nach der OP, was sie hat machen lassen: „Es ist vollbracht. 550 pro Seite sind drin“ – Dabei bezieht sie sich auf die Menge der Implantate in Milliliter. Sie habe einige Schmerzmittel und auch Narkosemittel erhalten, daher könne sie die Schmerzen direkt nach der OP gut „auszuhalten“.

Nach ihrer Trennung von Peter Klein will sich Iris Klein auch optisch verändern. Nach ihrer Brust-OP meldete sich die Mutter von Daniela Katzenberger mit guten Nachrichten bei ihren Followern. © Instagram / iris_klein_mama_ & Instagram / iris_klein_mama_ & Instagram / iris_klein_mama_

Iris Klein ist „happy“ mit dem Ergebnis

Doch der nächste Tag ist ernüchternder, wie sie in ihrer Story verriet: „Schmerzen sind immer noch erträglich. Ich fühle mich einfach nur, als hätte sich hier ein Elefant auf meine Brust gesetzt.“ Doch dies komme nicht überraschend, denn ihre beiden Töchter haben dieselbe OP auch schon hinter sich: „Die Jennifer und die Daniela haben mir schon Bescheid gesagt, wie es sich anfühlen wird. So ist es auch.“ Doch insgesamt scheint Iris Klein zufrieden zu sein: „Sieht alles so aus, wie ich mir das gewünscht habe. Die Brustwarzen sind durchblutet. Der Doktor war grad eben da. Da bin ich so happy.“ Bisher hat sie das Ergebnis noch nicht auf Social Media gezeigt, doch das sollte nicht mehr lange hin sein: „Vielleicht zeige ich sie euch… bald.“