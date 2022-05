„Dann lief Blut über sein Gesicht“: Iris Klein erlebte als Kind häusliche Gewalt

Im Alter von nur zehn Jahren musste Reality-Star Iris Klein eine blutige Auseinandersetzung ihrer Eltern bezeugen.

Es sind dramatische Szenen, die Iris Klein (54) im neuen Podcast ihrer Tochter Daniela Katzenberger (35) und deren Mann Lucas Cordalis (54) schildert: Als Kind wurde sie Zeuge von häuslicher Gewalt. „Als ich zehn Jahre alt war, habe ich einen Streit meiner Eltern mitbekommen“, beginnt die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin ihre schlimme Geschichte. Der dreifachen Mutter fällt es merklich schwer, über das Erlebte zu sprechen: „Diese Story werde ich nur einmal erzählen können, ohne in Tränen auszubrechen.“

Doch was war eigentlich passiert? „Mein Vater war in der Küche und die Mutter hat ihm einen High Heel in den Kopf geknallt“, erinnert sich Iris zurück. Der spitze Schuhabsatz habe ihrem Vater eine böse Verletzung am Kopf zugefügt: „Dann lief Blut über sein Gesicht.“ Bis heute könne die Reality-TV-Teilnehmerin aus diesem Grund kein Blut sehen. Leider war dieses blutige Erlebnis kein Einzelfall in ihrer Kindheit: „Meine Eltern haben sich so gestritten, dass sie auch wirklich handgreiflich geworden sind.“

Iris Klein hat ein „Streittrauma“

Ganz offen gibt Iris Klein zu, wie sehr es sie geprägt hat, als kleines Mädchen derartige Gewalt im eigenen Elternhaus bezeugen zu müssen. Heute habe sie noch immer ein „Streittrauma“ und hasse Auseinandersetzungen. Umso wichtiger ist es der Mallorca-Auswanderin, dass ihre Enkelin Sophia Cordalis (6) unbeschwert aufwachsen kann. „Deshalb sage ich immer, wenn ihr euch streitet, nicht vor der Kleinen. Weil ich weiß, was das auflösen kann“, erklärt sie im Gespräch mit Daniela und Lucas.

Der Schlagersänger stimmt zu, dass Eltern eine „unglaubliche Verantwortung“ gegenüber den eigenen Kindern haben. „Wenn da irgendwas falsch läuft, trägst du das durch dein ganzes Leben“, ist sich Lucas bewusst. Auch die Katze fühlt mit Iris mit. „Jetzt, mit 35, fange ich an, diese Frau langsam zu verstehen. Jetzt versteht man auch erstmal, warum meine Mutter manchmal so ist, wie sie ist“, erklärt Daniela. Schließlich sei in Iris‘ Kindheit „alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können“.