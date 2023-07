Iris Klein läuft bei Fashion Show in New York mit

Iris Klein freut sich über eine weitere Veränderung in ihrem Leben. Jetzt gibt es einen neuen Job: Fashion Show-Model in New York.

Rheinhessen/New York – Für Iris Klein (56) könnte es wohl aktuell kaum besser laufen. Die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) brachte zwar erst Anfang des Jahres die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) hinter sich, mit dem sie 20 Jahre lang zusammen war, doch ein Kind von Traurigkeit ist sie nicht. Zuerst gab es einen neuen Partner, dann neue Brüste und jetzt auch noch einen neuen Job als Model. Iris Klein wird nämlich auf der Fashion Show in New York laufen.

Iris Klein zurück zu Model-Wurzeln: Sie läuft bei der New Yorker Fashion Show

Gerüchte über Iris Kleins Beteiligung an der prestigeträchtigen Fashion Show in New York machen bei den Fans bereits seit einigen Tagen die Runde. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte es ein Anhänger nun genau wissen und fragte einfach geradeheraus: „Läufst du wirklich bei der Fashion Show in New York mit?“ Und wie Iris so ist, antwortete auch sie ziemlich direkt: „Ja, und ich bin mega stolz darauf.“

Das Modeln ist Iris Klein nicht ganz fremd, denn in jüngeren Jahren stand sie bereits öfter vor der Kamera. Dem Fan auf Instagram erzählte sie in ihrer Story weiter: „Ich freue mich so sehr, ich habe ja früher auch gemodelt. Da hatte ich sogar meine Kinder backstage dabei. Ich bin gespannt, ob ich das noch kann.“ Und auch ein Datum gibt sie bereits bekannt: „Im September ist es so weit.“ Dann sollten ihre Follower ihren Account wohl ganz genau im Auge behalten.

Die TV-Karriere von Iris Klein 2009 und 2010 sah man Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) in den Reality-Dokus „Auf und davon - Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ auf VOX. Danach war Klein des Öfteren in dem Reality-Format „Daniela Katzenberger - natürlich blond“ ihrer Tochter zu sehen. 2013 war sie Kandidatin der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ und belegte den 7. Platz. 2020 nahm sie mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein an der 5. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil. 2022 war sie Kandidatin der RTL II-Sendung „Kampf der Realitystars“.

Iris Klein so glücklich wie nie

Überhaupt scheint es Iris Klein aktuell sehr gutzugehen. Mit ihrem neuen Partner, der allerdings nicht ins Rampenlicht möchte, ist sie überglücklich und auch sonst fühlt sie sich unbeschwert im Leben. Zur Feier ihres 56. Geburtstages, den sie am 26. Mai feierte, postete sie ein Bild von sich und schrieb darunter: „Man ist so alt, wie man sich fühlt und im Moment blühe ich richtig auf und bin sehr dankbar, dass ich gesund und fit bin.“

Iris Klein freut sich auf ihren „ersten Walk in New York“ © Instagram/Iris Klein

Apropos Iris Klein: Noch während Lucas Cordalis im Dschungelcamp war, begann der Rosenkrieg von Iris und Peter Klein. Seine Rolle in dem Fremdgeh-Drama nimmt den Sänger sehr mit. Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein