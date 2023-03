Neue Liebe für Iris Klein? Wahrsagerin sagt ihr Traummann vorher

Iris Klein hat sich gerade erst von Noch-Ehemann Peter Klein getrennt. Schon bald könnte sie jedoch ihrem Mann fürs Leben begegnen.

Mallorca – Es waren harte Wochen für Reality-Star Iris Klein (55). Die vermeintliche Affäre ihres Partners Peter Klein (55) führte zur Trennung des Paares, woraufhin in den sozialen Netzwerken ein regelrechter Rosenkrieg zwischen den beiden Noch-Eheleuten ausbrach. So langsam scheinen sich die Wogen im Leben der Mutter von Daniela Katzenberger (36) jedoch allmählich zu glätten und Iris beginnt, wieder nach vorne zu schauen. Ihre Fans auf Social Media hält die ehemalige „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“-Kandidatin über ihre positive Entwicklung auf dem Laufenden. Dabei verriet Iris zuletzt sogar, dass sie bei einer Wahrsagerin war, um einen Blick in ihre Zukunft werfen zu lassen.

Eigentlich, so erklärt Iris Klein in einer aktuellen Instagram-Story, wollte sie ihren Follower nicht viel über den Besuch bei dem spirituellen Medium verraten. „Ihr fragt mich alle nach der Wahrsagerin und was die liebe Carmen gesagt hat“, richtet die einstige Dschungelcamperin das Wort an die Netzgemeinde, „Das kann ich euch natürlich nicht verraten, denn das ist ja meine Zukunft.“ Ein wenig gibt Iris dann aber dennoch preis: „Es sieht alles rosig für mich aus.“

Iris Klein könnte schon bald ihren Mann fürs Leben treffen — laut einer Wahrsagerin

Ob die Wahrsagerin Karten legte oder gar einen Blick in ihre Kristallkugel warf, verriet Iris Klein in ihrer Instagram-Story nicht. Doch dass die Wahl-Mallorquinerin fest an Carmens Voraussagen glaubt, daran besteht kein Zweifel. Esoterik und Spiritualität sind nichts Neues für Iris Klein und sie sei fest davon überzeugt, dass in den Zukunftsvorhersagen Wahrheit stecke. Insbesondere eine Aussage des Mediums sorgte derweil für besonders große Freude bei Iris.

Hinter Iris Klein liegen ereignisreiche Wochen. Nach der Trennung von Noch-Ehemann Peter könnte sie sich laut einer Wahrsagerin schon bald neu verlieben. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama (Fotomontage)

Denn nach dem Seitensprung-Drama und der unerwarteten Trennung von Peter Klein hofft die Promi-Mutter selbstverständlich darauf, nicht ewig allein durchs Leben gehen zu müssen. Und wenn es nach Wahrsagerin Carmen geht, wird das auch nicht der Fall sein. In einer weiteren Instagram-Story berichtet Iris: „Die Wahrsagerin hat gesagt, dass ich noch dieses Jahr meinen Traummann kennenlernen werde. Da freue ich mich drauf.“