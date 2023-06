Iris Kleins neuer Freund hatte keine Ahnung, wer sie ist

Dating ohne Promi-Bonus

Iris Klein ist wieder glücklich vergeben. Ihren neuen Freund lernte sie auf Mallorca kennen — allerdings wusste er nicht, dass sie ein Promi ist.

Mallorca – Nach einigen turbulenten Monaten kann Iris Klein (56) endlich wieder aufatmen. Der öffentliche Rosenkrieg mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56), von dem sich die Influencerin nach einem Seitensprung trennte, scheint langsam aber sicher in Vergessenheit zu geraten. Denn Iris ist wieder frisch verliebt! Die Mutter von Reality-Star Daniela Katzenberger (36) teilte der Netzgemeinde bereits vor einer Weile mit, dass sie derzeit auf Wolke Sieben schwebt. Um wen es sich bei dem mysteriösen Neuen handelt, will die Mittfünfzigerin allerdings nicht verraten – trotzdem gibt es bereits einige Details zu Kleins neuem Lover.

Wie Iris Klein in einer Instagram-Story preisgab, habe sie ihren Liebsten — den sie auf Social Media nur „Mr. T“ nennt, auf dem Parkplatz eines Supermarktes kennengelernt. Er habe ihr ganz gentlemanlike geholfen, einige Sachen aufzuheben, die ihr zuvor aus den Händen gefallen waren. Und dann, so erzählte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin weiter, sei es einfach Liebe auf den ersten Blick gewesen. Jetzt verriet Iris Klein noch ein weiteres interessantes Detail aus den Anfängen ihrer Beziehung.

Iris Klein konnte ganz ohne Promi-Status in ihre neue Beziehung starten

Wie Iris Klein in einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem offiziellen Instagram-Account verriet, sei sie nach dem ersten Kennenlernen mit Mr. T direkt einen Kaffee trinken gegangen. Dabei sei ihr aufgefallen: Dieser Mann hat absolut keine Ahnung, wer sein Gegenüber eigentlich ist. Erst „als wir über unsere Familie geredet haben und über die Kinder“ sei Mr. T klar geworden, dass es sich bei seinem Spontan-Date um einen Reality-Star handelt.

+ Iris Klein ist wieder glücklich vergeben. Ihren neuen Freund lernte sie auf Mallorca kennen — allerdings wusste er nicht, dass sie ein Promi ist. © Instagram/iris_klein_mama_; Instagram/iris_klein_mama_

Dass ihr Neuer nichts mit Fernsehen oder Social Media am Hut hat, findet Iris super. „Er hat es mit Fassung ertragen und gleich gesagt, dass er keine Schlagerkarriere am Ballermann starten will oder der neue Bachelor werden möchte“, erzählt die 56-Jährige amüsiert. Offenbar scheint Mr. T das Showgeschäft nicht ganz so ernst zu nehmen. „Er ist schon ziemlich frech. Er hat mit Social Media nichts am Hut“, berichtet Iris über ihren Liebhaber.

Rubriklistenbild: © Instagram/iris_klein_mama_; Instagram/iris_klein_mama_