Iris Klein hat schon zweites Date: „Morgen treffe ich ihn wieder“

Iris Klein datet nach dem Trennungsdrama wieder. Nun steht am heutigen Dienstag offenbar das nächste Date an. Doch erst räumt der Reality-TV-Star mit den Spekulationen um Jan Schick auf.

Mallorca - Reality-TV-Star Iris Klein (55) datet seit Ende vergangener Woche wieder. Via Instagram-Story verriet sie nun, dass das nächste Treffen mit dem für die Öffentlichkeit noch unbekannten Mann unmittelbar bevorsteht. „Mein Date treffe ich morgen wieder und er lebt hier auf der Insel“, sagte sie am Montag.

Spekulationen um „German Jackman“ Jan Schick nach „Date“ mit Iris Klein

Wer es ist, will die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) allerdings immer noch nicht verraten. „Ob ich den so schnell zeige, weiß ich nicht. Da braucht‘s glaube ich, noch ein bisschen. Also hört auf mit den Spekulationen. Wenn ich was sagen will, mache ich das“, sagte Klein in dem Videoclip.

Was läuft da zwischen Iris Klein und Schauspieler Jan Schick? Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin und der Hugh-Jackman-Doppelgänger verbrachten am Wochenende einige Stunden gemeinsam – höchstwahrscheinlich ein Date! (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Iris Klein/Jan Schick

Zu den „Spekulationen“ um den „German Jackman“, wie sich der Schauspieler, Sportler und Hugh-Jackman-Double Jan Schick nennt, bezog sie ebenfalls Stellung: „Der Jan Schick, der ‚German Jackman‘, war nicht mein Date.

Iris Klein würde nie einen verheirateten Mann daten

Wir haben uns im Hardrock-Café getroffen mit ganz vielen Leuten, hatten dort eine tolle Party. Und haben uns auch den nächsten Tag getroffen zum Fotoshooting und waren dann nachts noch im Bierkönig zum Geburtstagfeiern. Also der Jan ist nicht mein Date gewesen“, hielt Iris Klein laut „Promiflash“ in ihren Storys fest.

Mit Bezug auf ihr eigenes Trennungsdrama erklärte sie dazu noch: „Außerdem ist der Jan ja auch verheiratet. Sowas käme ja gar nicht in die Tüte. Und ihr wisst auch alle warum. Sowas macht man nicht. Bei verheirateten Männern lässt man die Finger weg. Da habe ich auch meine Prinzipien und das mache ich auch“, sagte sie. Das Ehepaar Iris und Peter Klein (55) trennte sich Anfang des Jahres, nachdem sie Fremdgehvorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann öffentlich gemacht und er schlussendlich zugegeben hatte, sich in eine andere Frau verliebt zu haben. Die Scheidung soll laufen.

Eigentlich wollte Iris Klein zuletzt unter der Dusche nur Werbung für Instagram machen. Doch plötzlich zeigte sie mehr als gewollt. Verwendete Quellen: Instagram, Promiflash