Bi-Beichte: Iris Klein steht auch auf Frauen

Teilen

Iris Klein nimmt in den sozialen Netzwerken bekanntermaßen kein Blatt vor den Mund. Jetzt eröffnete sie ihren Fans, auch an Frauen interessiert zu sein.

Mallorca – Iris Klein (56) scheint ihr neugewonnenen Freiheiten in vollen Zügen zu genießen. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die einstige Dschungelcamperin regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag und wenn es um ihr Privatleben geht, nimmt Iris nur selten ein Blatt vor den Mund. Zuletzt war insbesondere die Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein (56) Thema auf Social Media. Peter soll seine Ex-Partnerin mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben.

Zwar beweist Iris Klein mit Insta-Fotos von Partys und Restaurantbesuchen regelmäßig, dass sie auch gut ohne Peter glücklich sein kann, trotzdem kommen der angebliche Seitensprung und Iris’ Meinung über Yvonne Woelke selbstverständlich noch immer gelegentlich zur Sprache. Bei einem kürzlichen Q&A mit ihren Followern überraschte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) jedoch eher mit einem anderen Bekenntnis.

Bei Instagram beantwortet Iris Klein allerhand Fragen – und gibt ganz nebenbei tiefe Einblicke © Screenshot/Instagram/Iris Klein

Iris Klein spricht auf Instagram ganz nebenbei über ihre Bisexualität

Bisher war über die sexuelle Orientierung der Reality-Mama nicht viel bekannt. Die meisten Fans gingen deshalb wohl einfach davon aus, dass Iris Klein heterosexuell ist. Als ein Fan sie zuletzt auf Instagram über Yvonne Woelke befragte, überraschte Iris jedoch mit einem spontanen Outing. „Wie hältst du die Sticheleien von dieser Schlange nur aus?“, wollte der neugierige Follower wissen, der mit „Schlange“ höchstwahrscheinlich Yvonne Woelke meinte.

Iris’ Antwort: „Das macht die Olle schon seit Januar und das wird sie auch nie lassen. Wahrscheinlich ist sie mehr in mich verliebt als in meinen ‚Leider-Noch-Mann‘… Sorry Wolke, auch wenn ich ab und zu auf Frauen stehe, aber du bist einfach nicht mein Typ! Viel zu langweilig.“ In einem Nebensatz verriet Iris Klein damit, dass sie „ab und zu“ auch mal mit Frauen nach Hause gehe und outet sich damit als bisexuell oder zumindest bi-curious. Ihre Fans wird das sicherlich mehr überraschen als ihr vernichtendes Urteil über Yvonne Woelke!