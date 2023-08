Während Ex Peter um Yvonne buhlt: Iris Klein teilt erstes Kussfoto mit neuem Freund „Mr. T“

Bei Iris Klein läuft es in der Liebe. Jetzt hat die Influencerin erstmals ein Kussfoto mit ihrem geheimnisvollen „Mr. T“ geteilt. Ihre Follower sind begeistert.

Mallorca - Während ihr Ex Peter Klein (56) zuletzt in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ um Yvonne Woelke (41) buhlte, hat sich Iris Klein (56) jetzt in einem neuen Video auf Instagram ganz verliebt gezeigt. In dem sozialen Netzwerk teilte die Influencerin einen süßen Clip, in dem sie mit ihrer neuen Liebe zu sehen ist, dem immer noch etwas geheimnisvollen „Mr. T“.

Iris Klein zeigt endlich ihren „Mr. T“

Neue Details zu ihrem aufregenden Lover nennt die Mama von Daniela Katzenberger (36) zwar nicht, doch ist in dem Video zu sehen, wie die beiden Liebenden einen traumhaften Tag auf der Mittelmeerinsel Mallorca verbringen. Iris Klein und ihr „Mr. T“ fahren bei sonnigem Wetter mit dem Motorrad über kurvige Straßen und durch die Berge der Baleareninsel. Während „Mr. T“ das Zweirad steuert, filmt Iris Klein immer wieder die malerische Natur um sie herum.

Erstes Kussfoto – Follower sind begeistert

Den Höhepunkt des süßen Clips stellt aber wohl das erste Kussfoto von Iris Klein und „Mr. T“ dar. Der imposante Mann beugt sich in der Aufnahme zu seiner neuen Partnerin herunter, die liebevoll die Hand in seinen Nacken legt.

Auf Instagram veröffentlichte Iris Klein nun ein erstes Kussfoto als Liebesbeweis mit ihrem „Mr.T“. © Screenshots: Instagram/ iris_klein_mama_

„Dein neuer Freund passt viel besser zu dir. Das ist wenigstens ein Mann“, heißt es etwa in den Kommentaren. „Eigentlich kann sie doch froh sein, dass alles mit ihrem Ex vorbei ist. Jetzt kann sie den zweiten Frühling genießen und hat noch mal so richtig Spaß“, kommentiert ein zweiter User. Ein dritter Instagram-Nutzer schreibt lediglich kurz und knapp: „Genieß es, wir haben nur das eine Leben!“ Das muss man der lebenslustigen 56-Jährigen wohl nicht zweimal sagen. Iris Klein äußerte sich allerdings zu den Vorwürfen, rechts und homophob zu sein. Verwendete Quellen: Instagram/ iris_klein_mama_