„Finde ich süß“: Iris Klein bekommt nach Trennung von Peter Anfragen von Frauen

Teilen

ris Klein bekommt nach Trennung von Peter Anfragen von Frauen © Instagram: iris_klein_mama_

Die Enttäuschung über ihr Ehe-Aus sitzt tief bei Iris Klein. Umso mehr trösten sie die Dating-Anfragen, die sie auf Instagram erhält - auch von Frauen.

Wechselt Iris Klein (55) nun das Ufer? Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen, nachdem sie sich eine öffentliche Schlammschlacht mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (55) lieferte. Laut Iris betrog sie ihr Partner während des Dschungelcamps mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41). Peter stritt die Fremdgeh-Gerüchte lange ab, gestand aber letztendlich Gefühle für die Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe (55).

Während die Fans zu Beginn noch Hoffnung hegten, dass sich Iris und Peter wieder versöhnen, ist mittlerweile klar: Die Ehe des Paares ist Geschichte. Immerhin trafen sich die Ex-Turteltauben zu einer persönlichen Aussprache und scheinen ihren Klein-Krieg beendet zu haben. Iris veröffentliche sogar eine öffentliche Entschuldigung an ihren Ex. „Es war falsch von mir, private Dinge viel zu viel ausgetragen zu haben, öffentlich Schmutzwäsche gewaschen zu haben. Tut mir leid, das hätte ich nicht machen dürfen“, räumte sie auf Instagram ein.

Iris Klein: „Warum nicht mit einer Frau“

Als Neu-Single ist die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) schon jetzt heiß begehrt bei ihren Fans. In ihrer Story enthüllt Iris, dass sie bereits jede Menge Dating-Anfragen bekommen hat. „Ich muss gerade so lachen, weil mir schreiben ja sehr, sehr viele Männer, die sich mit mir treffen wollen“, plaudert die Pfälzerin aus. Doch auch das andere Geschlecht zeigt großes Interesse an der ehemaligen „Kampf der Realitystars“-Kandidatin. „Aber auch genauso viele Frauen. Das finde ich ja auch süß“, verrät sie.

Iris empfindet die Zuschriften als großes Kompliment und scheint dem Gedanken gar nicht abgeneigt zu sein, sich auch mit Frauen zu treffen. „Warum nicht mit einer Frau. Wäre auch mal was anderes“, zeigt sie sich offen. Es bleibt jedenfalls spannend, an wen die Mallorca-Auswanderin ihr Herz als nächstes verschenkt. Nach dem zermürbenden Affären-Drama hat sie sich ein neues Liebesglück definitiv verdient.