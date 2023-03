Nach Affären-Drama: Iris Klein hat acht Kilo verloren

Teilen

Iris Klein hat durch den Stress der letzten Wochen acht Kilo abgenommen © Instagram: iris_klein_mama_

Iris Klein ist nach der Trennung von ihrem Mann Peter Klein acht Kilo leichter. Das Ehe-Drama hat deutliche Spuren bei dem Reality-Star hinterlassen.

Seit Wochen spricht ganz Deutschland über das Ehedrama von Iris (55) und Peter Klein (55). Noch während des Dschungelcamps warf die Reality-TV-Darstellerin ihrem Mann vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Die Schauspielerin war als Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) nach Australien mitgereist. Daraufhin brach eine bitterböse Schlammschlacht aus und Iris schoss immer wieder öffentlich gegen Peter. Der wiederum gestand, Gefühle für Yvonne entwickelt zu haben, die allerdings unerwidert blieben. Inzwischen haben sich die beiden Streithähne ausgesprochen und Iris entschuldigte sich sogar bei ihrem Ex. Getrennt bleiben sie aber trotzdem.

Kein Wunder, dass der Stress der vergangenen Wochen an Iris zehrt. In ihrer Instagram-Story berichtet sie nun, etliche Kilos verloren zu haben. Ganz ohne Diät bringt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nun weniger Gewicht auf die Waage. „Und ich habe auch noch acht Kilo abgenommen. Jetzt kriege ich langsam wieder eine Taille“, enthüllt sie.

Neu-Single Iris Klein kündigt Bikinifotos an

Ihr Gewichtsverlust scheint die Pfälzerin nicht zu stören – ganz im Gegenteil. Schon bald will die ehemalige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin ihren erschlankten Körper im Netz zeigen. „Dann wird es ja Zeit für ein Fotoshooting. Dann machen wir ein paar Bikinibilder am Meer oder auf der Finca“, kündigt sie an. In ihrer Wahlheimat Mallorca wird es schließlich so langsam Frühling – da kann man auch durchaus ein paar Fotos im Bikini schießen.

Allgemein zeigt sich Iris deutlich geläuterter. „Mir geht es jeden Tag ein bisschen besser“, versichert sie ihren 466.000 Followern. Doch woher zieht die Dreifach-Mama eigentlich so viel innere Stärke? „Ich schaue nach vorne und nimmer zurück“, erklärt sie. Diese Weisheit legt Iris auch anderen Frauen ans Herz. „Schaut auf euch, tut euch was Gutes. Das mache ich auch“, lautet ihr Ratschlag.