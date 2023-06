„T-Shirt entworfen“: Versucht sich Iris Klein jetzt als Mode-Designerin?

Iris Klein genießt nach der Trennung von ihrem Ex Peter das Single-Leben. Zu diesem Thema designte die 56-Jährige jetzt sogar ein T-Shirt.

Mallorca – Es ist noch nicht lange her, da brach für Iris Klein (56) eine Welt zusammen. Ihrem Ex-Partner Peter Klein (56) wurde vorgeworfen, seine Gattin mit einer anderen betrogen zu haben. Ein öffentlicher Rosenkrieg war die Folge und in den sozialen Netzwerken erzählte Iris offen, wie verzweifelt sie aufgrund des Seitensprungs gewesen sei. Einige Monate später scheint die Mallorca-Auswanderin die Trennung von Peter jedoch bereits gut überwunden zu haben.

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss ist Iris Klein an der Seite zweier Freundinnen zu sehen. Das Trio besuchte scheinbar gemeinsam eine Party und strahlt auf dem Foto nur so um die Wette. In ihrem Beitrag weist die Mutter von Daniela Katzenberger (36) außerdem auf ein besonderes Detail hin. Das T-Shirt, das sie auf dem Bild trägt, habe sie nämlich selbst entworfen.

Iris Klein könnte sich schon bald als Fashion-Designerin versuchen

Will Iris Klein möglicherweise den Durchbruch in der Modewelt schaffen? Fest steht jedenfalls, dass der Reality-Star mit seinem T-Shirt-Design eine Message verbreiten möchte. In ihrem Instagram-Beitrag schreibt sie: „Einfach wieder mehr Spaß im Leben haben und viel mehr Party machen, denn man weiß nie, wie lange wir noch dafür Zeit haben. Ich habe mal mit Pia Bolte ein T-Shirt dazu entworfen. Wie gefällt es Euch?“

Zwischen den zahlreichen Hashtags des Posts finden sich unter anderem die Worte: „Coming soon.“ Das lässt vermuten, dass das von Iris Klein entworfene Kleidungsstück schon bald offiziell erhältlich sein wird. Ihren neu erlangten Single-Status will die Ex-Dschungelcamperin demnach offenbar in vollen Zügen genießen. Ein neues Karrierestandbein könnte dazu sicherlich hilfreich sein.