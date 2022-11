Iris Klein will nach Geburt von Enkel bei Tochter Jenny Frankhauser wohnen

Iris Klein geht in ihrer Oma-Rolle völlig auf. © Instagram/Iris Klein

In der neuen Show „Jenny & Steffen im Babyglück“ können die Fans die Geburtsvorbereitungen von Jenny Frankenhauser und Steffen König hautnah miterleben. Dabei darf auch Oma Iris Klein, die nach der Geburt bei den beiden einziehen möchte, nicht fehlen.

Ludwigshafen am Rhein - Im September war es endlich so weit, Jenny Frankhauser (30) und ihr Steffen (31) konnten ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. In der neuen TV-Show „Jenny & Steffen im Babyglück“ geben die frisch gebackenen Eltern persönliche Einblicke in den Prozess bis hin zur Geburt. Natürlich darf bei Jenny und Steffen da auch eine Gender-Reveal-Party nicht fehlen, für die keine Kosten und Mühen gescheut wurde. An Hand von Luftballons wurde in einer angemieteten Villa mit Pool das Geschlecht des Babys enthüllt. Danach durften sich die Gäste dann an der zweistöckigen, zitronigen Red Velvet Torte bedienen.

Eins wird beim Beginn der Party bereits deutlich: Pünktlichkeit scheint nicht in der Familie zu liegen. Nicht nur Jenny und ihr Steffen haben sich beim Styling ein wenig mit der Zeit überschätzt, auch Jennys Mama Iris Klein (53) mit Stiefvater Peter im Schlepptau schafften es nicht pünktlich zur Feier. Hier läuft wohl alles ganz nach Jennys Motto: „Zu spät kommen wir eh immer, dann wenigstens entspannt.“ Nachdem bekannt wurde, dass das verliebte Pärchen einen Jungen erwartet, machte die Oma des Babys einen Vorschlag. „Die ersten zwei Wochen nach der Geburt kann ich ja bei dir schlafen“, sagte Iris zu ihrer Tochter.

Iris Klein möchte bei Tochter Jenny nach der Geburt ihres Enkels einziehen

Auch wenn die jetzige 8-fache Oma ihrer Tochter nur helfen wollte, kam dieser Vorschlag bei Jenny eher weniger gut an. Zwar bedankte sie sich bei ihrer Mama, lehnte die Hilfe jedoch ab. Am 29.09.2022 hat dann der kleine Damian zum ersten Mal in Mannheim das Licht der Welt erblickt. Die Baby-Party sowie die ganzen Vorbereitungen bis hin zur Geburt können die Fans jeden Mittwoch um 20:15 auf TLC mitverfolgen.