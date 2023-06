Iris Klein zeigt die Hand ihres Freundes „Mr. T“

Mysteriöser „Mr. T.“

Iris Klein hat einen neuen Partner, doch von diesem ist noch nicht viel bekannt. Jetzt lud sie in ihrer Instagram Story ein Foto von seiner Hand hoch.

Iris Klein (56) hat einen neuen Freund und zeigt nun seine Hand auf social Media. Ihr Ex Peter Klein begleitete Lucas Cordalis mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Dort hatte er dann anscheinend eine Affäre mit Yvonne Wolke (41) – Der Begleiterin von Djamila Rowe (55). Seitdem herrscht dicke Luft zwischen Daniela Katzenbergers Mutter und Peter Klein. Nach der Trennung der Kleins stand es schlecht um die 56-jährige. Doch mittlerweile geht es ihr besser und sie hat einen neuen Partner.

Sie postet Hand von „Mr T.“

Der Name ihres neuen Freundes ist noch nicht bekannt, Iris Klein nennt in Mister T., wenn sie über ihn spricht. Die 56-jährige hatte bereits in ihrer Instagram Story über ihr neues Sexleben verkündet: „Ich sage mal so, ich komme mir vor, wie Schneewittchen, die 20 Jahre lang geschlafen hat und wachgeküsst und zum Leben erweckt wurde. Er ist der Wahnsinn.“ Doch ein Foto von dem mysteriösen „Mr T.“ ist bisher noch nicht veröffentlicht worden.

Iris Kleins Neuer hat „sich im Leben schon ausgetobt“

Die 56-jährige postete jetzt aber zumindest ein Bild von seiner Hand. In ihrer Story ist zu sehen, wie die beiden Verliebten Händchen halten. Das neue Glück scheint perfekt zu sein, wie Iris Klein verrät. So macht sie sich keine Sorgen, dass ihr Neuer fremdgehen könnte: „Er sagte, dass er mit sich im Reinen ist und sich im Leben schon ausgetobt hat. Er auch keine Bestätigung von anderen Frauen braucht, da er von sich überzeugt ist und weiß, wie gut er ist.“