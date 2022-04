GZSZ-Star Iris Mareike Steen hat sich wieder für Playboy ausgezogen

Bereits 2015 zog GZSZ-Star Iris Mareike Steen für den Playboy blank. Nun ließ sie sich erneut für das Männermagazin ablichten. © Rolf Vennenbernd

Zum zweiten Mal lässt Iris Mareike Steen (30) für das Playboy-Magazin die Hüllen fallen. Das Cover der Mai-Ausgabe ziert ein verführerisches Foto der GZSZ-Schauspielerin, das die Leser sicher erfreuen wird. Wie es dazu kam? „Ich habe schon seit der tollen Erfahrung beim ersten Shooting immer gesagt, dass ich es sofort wieder machen würde“, verrät die Lilly Seefeld-Darstellerin im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Gezögert habe sie keine Sekunde lang, das Angebot anzunehmen. „Als die Anfrage kam, hatte ich also quasi gar keine andere Wahl und musste nicht großartig überlegen.“

Das letzte Playboy-Shooting der blonden Schönheit ist mittlerweile sieben Jahre her. Aus diesem Grund hatte sie dieses Mal eine ganz andere Erfahrung als 2015. „Ich habe mich souveräner gefühlt als beim ersten Mal“, erzählt Iris. Das falle auch beim Blick auf die Bilderstrecke auf. „Ich sehe auf den Fotos schon deutlich, dass ich erwachsener geworden bin. Das klingt besser als ‚älter‘. Ich fühle mich wohler in meinem Körper“, ist der TV-Star überzeugt. Und genau dieses Gefühl will Iris auch anderen Frauen übermitteln. „Ich wünsche mir, dass Frauen sich auch in ihrem Körper wohlfühlen und sich trauen, das zu zeigen“, fügt sie hinzu.

Iris Mareike Steen: Ihr Ehemann ist „stolz“ auf das Playboy-Shooting

Ihr Ehemann Kevin ist dabei Iris Mareike Steens größter Fan. Der Polizist schere sich nicht darum, was seine Arbeitskollegen oder Kumpels zu den Aufnahmen sagen, stellt sie klar. „Er ist stolz auf mich und da es ja nun schon das zweite Mal im Playboy ist, hat sich die Frage gar nicht gestellt, was wohl seine Kollegen sagen. Ihm ist es auch am wichtigsten, dass ich hinter den Bildern stehe und glücklich bin mit dem, was ich tue.“

Im Gegensatz zum ersten Mal fand das Playboy-Shooting nicht in New York statt, sondern in Iris‘ Heimatstadt Hamburg. Das sei ihr sehr „wichtig“ gewesen. „Als feststand, dass das klappt, ging alles ganz schnell. Ich habe mich sehr gefreut“, schildert sie.