Yvonne Woelke verrät, wie das Verhältnis zu Peter Klein wirklich ist

Von: Melanie Habeck

Teilen

Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob Yvonne Woelke und Peter Klein ein Paar sind. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verrät die Schauspielerin nun, wie es um die beiden steht.

Berlin – Um den Beziehungsstatus von Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) ranken sich nach wie vor zahlreiche Spekulationen. Am Rande der Dschungelcamp-Dreharbeiten sollen die Schauspielerin und der Stiefpapa von Daniela Katzenberger (36) miteinander angebandelt haben. Peters Noch-Ehefrau Iris Klein (56) trennte sich daraufhin von dem Wahl-Mallorquiner. Im Interview mit IPPEN.MEDIA auf dem „Mates Date“-Event der Berliner Fashion Week verriet Yvonne nun, ob sie nach wie vor in Kontakt zu Peter steht.

„Wir haben Kontakt“: Yvonne Woelke spricht über ihr Verhältnis zu Peter Klein

Vor einigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass es zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein zum Streit gekommen sei. Angeblich reagiere die Schauspielerin mittlerweile genervt auf die Liebesschwüre des 56-Jährigen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA sprach die Blondine nun über ihr Verhältnis zu Peter. „Also wir haben Kontakt, das kann ich schonmal sagen. Ob gut oder nicht gut: Tja, das ist die Frage. Aber wir haben Kontakt“, hielt sich das Model bedeckt.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs fand Yvonne Woelke aber nur positive Worte für Peter Klein. Die beiden standen vor einigen Wochen gemeinsam für die RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ vor der Kamera. In dem Handwerkerformat traten sie im Kampf um die beste Renovierung gegen drei weitere Teams an – und haben offenbar gut harmoniert: „Ich bin schon so ein bisschen aufbrausend gewesen. Er war eher zurückhaltend, er ist ja auch sehr geduldig. Er war auch sehr geduldig mit mir, muss ich sagen. Also von daher haben wir uns schon sehr ergänzt“, erinnert sich die 41-Jährige.

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die neue Sendung wird ab 25. Juli bei RTL zu sehen sein. (Quelle: rtl.de)

Trennungsdrama von Iris und Peter Klein: Yvonne Woelke leidet darunter

Beim „Mates Date“-Event gab Yvonne Woelke gegenüber IPPEN.MEDIA auch zu, dass sie die Schlagzeilen rund um das Liebesdreieck mit Iris und Peter Klein nach wie vor belasten. „Ich bekomme immer noch Hass und Morddrohungen. Am schlimmsten ist aber, dass mich meine Freunde an die Presse verkauft haben“, klagt die Berlinerin. Dabei nahm sie Bezug auf Janina Youssefian (40), die Yvonne nach 15 Jahren Freundschaft in einem Interview kürzlich als „nur noch famegeil“ bezeichnete.

Seit Monaten ranken sich Liebesgerüchte um Yvonne Woelke und Peter Klein. Vor Kurzem sollen die beiden jedoch Streit gehabt haben. Im IPPEN.MEDIA-Interview verrät die Schauspielerin, wie sie aktuell zu dem Wahl-Mallorquiner steht. © IPPEN.MEDIA; Instagram/peterklein_official

Auch in der Dokusoap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ wurde die Trennung von Iris und Peter Klein zuletzt thematisiert. Neben Mama Iris kam auch ihre berühmte Tochter in der RTLZWEI-Sendung zu Wort: So erklärte Daniela Katzenberger, wie sehr sie unter dem Familienchaos leide. Verwendete Quellen: Interview von IPPEN.MEDIA mit Yvonne Woelke beim „Mates Date“-Event (11. Juli 2023)