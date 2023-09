„Peinlich“: Königin Camillas Auftritt beim Tischtennis lässt Fans irritiert zurück

Von: Annemarie Göbbel

König Charles und Königin Camilla absolvieren ihren Staatsbesuch in Frankreich. Während Charles eine historische Rede vor dem Senat hielt, überraschte Camilla bei einem „armseligen“ Tischtennis-Match.

Saint-Denis – Zum ersten Mal seit der Krönung im Mai, weilen König Charles III. (74) und Camilla (76) für drei Tage in Frankreich. Nach einer großartigen Rede des Monarchen im Senat, ging es mit Brigitte Macron (70) für die gekrönten Häupter beim Nachmittagsprogramm nach Saint-Denis, etwas nördlich von Paris gelegen. Dort kam es zu einer denkwürdigen Szene zwischen Königin Camilla und der Frist Lady Frankreichs, das bei Fans große Fragezeichen hinterließ.

Royal-Expertin Angela Levin: „Das ist peinlich“

Die Königin wollte sich offenbar von ihrer kämpferischen Seite zeigen und forderte Brigitte Macron zum Tischtennis-Match heraus. Dass König Charles (74) da schon mit stillem Lächeln zurücktrat, um seiner Frau Platz am Tisch zu machen, fiel zu diesem Zeitpunkt noch keinem auf. Schnell war klar, warum, denn die Monarchin traf den Ball einfach nicht und stellte sich auch nicht besonders geschickt an. Während König Charles über die mangelnden Tischtenniskenntnisse in prustendes Lachen ausbrach, rettete Brigitte Macron ihren Gast und legte den Schläger beiseite: Die Partie endete damit unentschieden.

In einem Video, das in den sozialen Medien gepostet wurde, war Königin Camilla zu sehen, wie sie sich abmühte, den Ball über das Netz zu schlagen und keiner der mindestens drei Versuche fruchtete. Im Vergleich dazu bot Macron ein anständiges Maß an Geschicklichkeit beim Spiel, indem sie den Ball traf und ihn mit ihrem Schlag zügig ins gegnerische Feld zurückbeförderte. Den Zuschauern war die Aussichtslosigkeit, den Ballwechsel fortzusetzen, vermutlich etwas schneller klar, als der Königin, bis auch sie einsehen musste, dass weitere Versuche zwecklos waren.

Erster Staatsbesuch von König Charles III. in Frankreich Wie der Buckingham-Palast wissen ließ, ist es bereits der 36. Besuch des Königs in Frankreich. Camilla weilt bereits zum 9. mal jenseits des Ärmelkanals. Im August 1885kam es Königin Victoria (81, †1901) als erster britischer Monarchin zu, Frankreich den ersten Staatsbesuch nach 400 Jahren zustatten. Queen Elizabeth II. (96, †2022) besuchte vor Charles III. die französischen Nachbarn offiziell fünfmal. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) würdigte die Mutter des Königs mit den fast liebevollen Worten: „Für Sie war sie Ihre Königin. Für uns war sie die Königin“. Charles III. hatte als Prinz Charles am 7. Mai 2018 ebenfalls rührende Worte gefunden, um die anglo-französischen Beziehungen zu beschreiben: „Wir sind Nachbarn durch das Schicksal verbunden, Partner der Wahl und Freunde aufgrund der gemeinsamen Erfahrung und der tiefen Zuneigung, die uns verbindet“.

Fans fragten sich zum Teil ratllos: Warum tut Camilla sich das an?

Während sich die um den Tisch platzierten Helfer, die Camillas ziellose Bälle diskret aufzuheben hatten, erleichtert zurückzogen, diskutierten Fans und Experten über den skurrilen Auftritt der Königsgemahlin in den sozialen Medien. Ein königlicher Fan sprang Camilla zur Seite, indem er die Pinp Pong-Kunst Macrons relativierte und tweetete: „Keiner von beiden ist sehr gut.“ Ein anderer User sprach es aus: „Die arme Camilla . . .“ Royal-Kommentatorin schaltete sich dazu und fand: „Das ist peinlich.“

Machte beim Ping Pong leider keine gute Figur: Königin Camilla konnte den Ball einfach nicht treffen. Fans schwankten zwischen Bedauern und Unverständnis. © Hannah Mckay/dpa

Es gab aber auch Verbesserungsvorschläge von Social-Media-Nutzern: „Sie sehen zu amateurhaft und kindisch aus. Zu dieser Jahreszeit hätte sich Madame Macron einen Garten ansehen und über die Pflanzen sprechen können.“ Die meisten Fans fanden sich jedoch gut unterhalten: „Das ist die Art von Inhalt, für die ich hier bin! Ich liebe es“, schrieb ein Fan. In jedem Fall war es ein großes Kontrastprogramm zu König Charles historischer Rede, die er am gleichen Tag vor dem französischen Senat gehalten hatte. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, gbnews.com