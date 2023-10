Er war Lehrer: Julian Evangelos wegen Teilnahme an Reality-Show fristlos gekündigt

Das Kollegium fand Julian Evangelos’ Auftritt bei „Love Island“ offenbar gar nicht witzig. Sein Job als Lehrer wurde dem Reality-Star jetzt gekündigt. (Fotomontage) © RTL & Instagram/Julian Evangelos

Rheinland-Pfalz – Julian Evangelos (30) ist den meisten wohl als Kandidat an der Reality-Kuppelsendung „Love Island“ bekannt. Seit seiner Teilnahme an dem TV-Format trat Julian bereits in einigen anderen Sendung auf, unter anderem war er ebenso bei „Temptation Island V.I.P“ zu sehen. Doch in Neuwied (Rheinland-Pfalz) kennt man ihn in einer ganz anderen Funktion. Denn Julian Evangelos arbeitete vor seiner Fernsehkarriere als Grundschullehrer.

Wie er berichtet, habe er seinen Job sehr genossen und auch die Kids schienen von ihrem Sportlehrer ziemlich angetan. Sein Kollegium und die Eltern der kleinen ABC-Schützen fanden Julian Evangelos’ Teilnahme bei „Love Island“ allerdings offenbar gar nicht witzig. Deshalb wurde ihm sein Job als Lehrer kurz nach seinem TV-Auftritt „fristlos gekündigt“, wie Julian zuletzt auf seinem offiziellen Instagram-Account verriet.

Julian Evangelos wurde gezwungen seine Karriere als Lehrer zu beenden

„Kaum vorstellbar, aber du arbeitest zwei Jahre lang als Lehrer an einer Schule“, erzählt Julian Evangelos in einer Story auf seinem offiziellen Instagram-Account, „die Kids lieben dich und du liebst deinen Job, und von einer auf die anderen Sekunde nehmen sie dir alles, wofür du jahrelang hart studiert hast!“ Noch immer kann der TV-Star nicht verstehen, weshalb ihm damals so plötzlich der Job weggenommen wurde.

Für Julian Evangelos steht nämlich fest, dass ihn sein Auftritt bei „Love Island“ „wohl kaum“ zu einem schlechteren Lehrer gemacht habe. Deshalb kam die Kündigung für ihn vor einigen Jahren auch ziemlich überraschend. „Damals war das Ganze natürlich ein richtiger Schlag in die Fresse für mich“, erzählt er auf Instagram weiter. Heute sei Julian „jeden Tag dankbar dafür, dass es genau so gekommen ist.“ Denn: „Ich habe meine Traumfrau gefunden und mehr aufgebaut als ich mir je hätte erträumen können.“