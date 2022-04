„Unsagbar glücklich“: Das Baby von Christin Stark und Matthias Reim ist da

Von: Lisa Klugmayer

Matthias Reim und Christin Stark sind nun stolze Eltern einer kleinen Tochter. Das Mädchen kam am 31. März 2022 zur Welt. Der stolze Papa lüftet jetzt auch das Geheimnis um den Namen.

Am Bodensee - Seit dem 31.3.2022 ist der Reim-Clan um ein Mitglied reicher. Am Donnerstagabend erblickte das erste gemeinsame Kind der Schlagerstars (hier alle News auf der Themenseite) Matthias Reim und Christin Stark das Licht der Welt. Der stolze Papa verrät nun, wie es Mutter und Kind geht, das Geschlecht und wie Baby Nummer 7 heißt.

Matthias Reim deutscher Pop-, Rock- und Schlagersänger Geboren 26. November 1957 (Alter 64 Jahre), Korbach Kinder Kinder: Marie Reim, Bastian Reim, Julian Reim, Romy Reim, Romeo Reim, Marie-Louise Reim Ehepartnerin Christin Stark (verh. 2020), Sarah Stanek (verh. 2004–2013)

Baby-Überraschung beim Schlagerboom: Matthias Reim und Christin Stark verkünden Schwangerschaft

Es war DIE Sensation beim Schlagerboom 2021 - und wohl die schönste Überraschung des Abends: Matthias Reim und Christin Stark (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) teilten gleich zwei süße Geheimnisse mit Moderator Florian Silbereisen und seinem Millionen-Publikum. Die beiden Schlager-Stars haben nicht nur ganz heimlich geheiratet, sondern freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind.

Emotional berichteten die beiden von Christins Schwangerschaft und ihrer beider riesengroßen Freude auf das gemeinsame Kind. „Es ist so schön! (...) Das, was jetzt kommt, ist nicht einfach Nummer 7, sondern unser Herzenswunsch!“, so Matthias Reim. Nun ist das neuste Mitglied der Reim-Familie endlich da!

Matthias Reim musste sprechen bei Florian Silbereisen - weil Christin Stark so ergriffen war © Frederic Kern / Imago

Christin Stark brachte am Donnerstag ihr erstes Kind und Reim-Baby Nummer 7 auf die Welt, das verkündet Matthias Reim nun gegenüber BILD. Und auch das Geschlecht verrät der stolze Papa: Es ist ein Mädchen! „Wir sind unsagbar glücklich über die Geburt unseres Töchterchens“, so Matthias Reim.

Die Kleine sei 52 cm groß und 3.570 Gramm schwer. Mutter und Kind seien wohlauf, es sei alles gut gegangen. Und weil Matthias Reim gerade dabei ist aus dem Baby-Nähkästchen zu plaudern, teilt der Schlagersänger auch noch den Namen seiner Tochter mit seinen Fans: „Und Zoe ist wirklich ein bildhübsches Mädchen!“.

Christin Stark: Anfangs war die Schwangerschaft ein Schock - „Ich habe 10 Tests gemacht“

Als „eine spannende, verrückte, sehr schöne Zeit“ beschrieb Christin Stark ihre Schwangerschaft Ende 2021 im Podcast „Aber bitte mit Schlager“. Obwohl das Kind ein absoluter Wunsch war, war der positive Test am Anfang doch ein Schock. Ich hab wirklich 10 Tests hintereinander gemacht, weil ich es nicht geglaubt hab“, erzählte Christin Stark damals.

Die Tests habe die Schlagersängerin übrigens alleine gemacht, Matthias Reim war nicht dabei. „Ich war völlig geschockt und musste das erstmal selber verdauen, weil ich es nicht geglaubt hab“, so Christin.

Wegen Schwangerschaft & Baby: Christin Stark verschiebt ihre Album-VÖ auf 2023

Kind und Karriere unter einen Hut bekommen, das ist nicht leicht! Die hochschwangere Christin Stark muss deshalb jetzt ihr nächstes Album verschieben. Verwendete Quellen: Schlagerboom 2021, bild.de, Aber bitte mit Schlager