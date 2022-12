Ist das lustig? Fans diskutieren Hose-runter-Clip von Vanessa Mai

In einem Video, das Vanessa Mai selbst auf Instagram hochgeladen hat, spielt jemand der Sängerin einen fragwürdigen Streich. Ihre Fans zeigen sich darüber irritiert. (Fotomontage) © IMAGO/Kirchner-Media & Instagram/Vanessa Mai

In einem Video, das Vanessa Mai selbst auf Instagram hochgeladen hat, spielt jemand der Sängerin einen fragwürdigen Streich. Ihre Fans zeigen sich darüber irritiert.

Vanessa Mai (30) ist eigentlich nicht dafür bekannt, unter ihren Fans Kontroversen anzuzetteln. Doch gerade sorgt ein kurzer Videoclip für Aufregung, den die Schlagersängerin selbst auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat. Das Video ist mittlerweile dort nicht mehr zu sehen, wurde aber innerhalb kurzer Zeit über 1,5 Millionen Mal angeklickt, und über 40.000 Follower reagierten mit „Gefällt mir“.

Aber was war eigentlich passiert? In dem Video ist zu sehen, wie die brünette Sängerin sich in einem Backstage-Bereich scheinbar mit jemandem unterhält. Sie trägt einen schwarzen Blazer, weiße, locker sitzende Shorts und Sneaker. Ein Mann schleicht sich von hinten an sie heran und zieht ihr vor laufender Kamera die Shorts herunter. Vanessa Mai steht daraufhin in Unterwäsche da, die zum größten Teil jedoch von ihrem langen Blazer verdeckt wird. Sie schaut erst etwas verdutzt, muss dann aber scheinbar lachen und sagt: „Ich hasse ihn!“

Vanessa Mai reagiert genervt: „Ich hasse ihn“

An der Reaktion ist schon einmal abzulesen, dass die beiden sich offenbar kennen. Und tatsächlich: Bei dem Mann handelt es sich um Vanessa Mais Stylisten Konstantinos Gkoumpetis. Die beiden scheinen einander öfter Streiche zu spielen. So gab es in der Vergangenheit schon ein Video zu sehen, in dem Vanessa den Stylisten mit einem Getränk bekleckert. Die kleinen Stänkereien zwischen den beiden scheinen also nicht ungewöhnlich zu sein.

Die Fans sind sich aber nicht einig, ob die in dem Video gezeigte Szene nun unterhaltsam ist oder nicht. Während die vielen Likes für sich sprechen, sind andere Follower der Meinung: „Ist auch überhaupt nicht lustig sowas“ oder schreiben, dass sich das einfach nicht gehöre. „Sorry, aber das ist peinlich. Und bei einer Frau macht man das schon gar nicht“, kommentiert eine Userin. Einige andere waren sich ebenfalls nicht sicher, warum man „sowas posten“ muss.