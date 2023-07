„Ist das zu ordinär?“: Cheyenne schickt Natascha Ochsenknecht mit gewagtem Look zur Fashion Week

Von: Volker Reinert

Am Donnerstag fand in Berlin der Bunte New Faces Award statt. Ein kunterbunter Star-Auflauf war da vorprogrammiert. IPPEN.MEDIA war am roten Teppich live vor Ort und traf auf Natascha Ochsenknecht.

Berlin – In Berlin findet vom 10. bis zum 15. Juli 2023 die Berliner Fashion Week statt. Ein großer Star-Auflauf ist da vorprogrammiert. Neben Stars wie „Der Bergdoktor“-Schauspielerin Ronja Forcher (27) waren unter anderem auch Yvonne Woelke (41) und GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki (21) zu Gast. Am Donnerstag (13. Juli) fand zudem der Bunte New Faces Award statt, bei dem der Preis in der Kategorie Style vergeben wurde. IPPEN.MEDIA war live vor Ort am roten Teppich und traf auf Natascha Ochsenknecht (58). Im exklusiven Interview plauderte sie nicht nur über ihr Privatleben, sondern auch über ihren außergewöhnlichen Style.

Im Interview mit IPPEN.MEDIA: Natascha Ochsenknecht beim Bunte New Faces Award

Natascha Ochsenknecht ist bekannt für ihren extravaganten Look, der immer wieder aufs Neue überrascht. Beim Bunte New Faces Award stolzierte die 58-Jährige galant in einem rockigen und durchsichtigen Netz-Oberteil, sowie einer weit geschnittenen Jeans im Baggy-Style über den roten Teppich.

Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet die Mutter dreier Kinder auf die Frage, wie lange sie sich im Vorfeld Gedanken über ihr Outfit mache: „Ich habe überlegt: ‚Draußen ist schwül, ich ziehe was Leichtes an, egal‘. Dann habe ich aber ausnahmsweise noch FaceTime mit meiner Tochter gemacht und gefragt, ob ich so durchgehe oder ist das zu ordinär?“

Zuerst dachte die Mutter von Cheyenne Ochsenknecht (23), dass sie die „Rote Karte“ von ihrer Tochter bekommen würde, allerdings gehe sie „nicht zu einer Veranstaltung von König Charles“ und somit sei das Outfit absolut in Ordnung, erzählte sie lachend.

Natascha Ochsenknecht erklärt auf Facebook ihr freizügiges Netz-Outfit

Auf Facebook erklärte sich Natascha Ochsenknecht einen Tag nach ihrem Red-Carpet-Outfit: „Den Mutigen gehört die Welt. Wer schweigt, sich nichts traut und sich immer zurückhält, der wird schnell unterdrückt und verliert auch irgendwann den Mut zu sagen: ‚Moment mal, bis hier hin und nicht weiter!‘ Traut euch!“ Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin appelliert an jeden Einzelnen zu sich zu stehen und selbstbewusster zu werden.

Das hat die gebürtige Düsseldorferin auf dem roten Teppich selbst bewiesen. Auf der Facebook-Seite Extratipp wurde ein Foto von Natascha Ochsenknecht gepostet, dass sie prompt auf ihrer Facebook-Seite teilte und kommentierte: „Das wird doch glatt geteilt und meine fette Narbe am Bauch wurde perfekt in Szene gesetzt“.

Natascha Ochsenknecht litt jahrelang unter fürchterlichen Bauchschmerzen und musste dreimal operiert werden. Die Diagnose: Eine Gefäßverstopfung aufgrund einer Allergie von der Antibabypille. Im TV ist sie mit ihrer Familie auch bald wieder. Die Dreharbeiten der dritten Staffel der Serie „Diese Ochsenknechts“ auf dem Pay-TV-Sender-Sky wird derzeit gedreht. Bekannt ist, dass Natascha Ochsenknechts Sohn Jimi Blue nicht mehr dabei sein wird. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA, Facebook/Extratipp, Facebook/ Natascha Ochsenknecht