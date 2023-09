Heinz Hoenigs Frau: Aus Freundschaft ist Liebe geworden

Haben zwei gemeinsame Kinder: Schauspieler Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. © Christian Charisius/dpa

Kann aus Freundschaft Liebe werden? Laut Annika Kärsten-Hoenig geht das. Die Frau von Schauspieler Heinz Hoenig erinnert sich an das Kennenlernen mit ihrem heutigen Ehemann.

Berlin - Schauspieler Heinz Hoenig (72) verdankt nach Aussage seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (38) dem Zufall, dass sich die beiden kennengelernt haben.

„Einst begegneten wir uns. Nicht etwa in Berlin, Hamburg oder München. Nee! Ganz unspektakulär in einem klitzekleinen Dorf namens Harlingerode“, schrieb Kärsten-Hoenig in der „Bild“ zum Geburtstag ihres Mannes. „Ausgerechnet in dem Ort, wo du aufgewachsen bist. Zufälle gibt’s, die gibt es gar nicht.“ Vielleicht gebe es schicksalhafte Begegnungen, fragte sie. Aus anfänglicher Freundschaft sei Liebe geworden.

Hoenig („Der König von St. Pauli“) und seine Frau haben zwei gemeinsame Kinder. „Ich könnte mir keinen besseren Papa für unsere Söhne Juliano und Jianni vorstellen. Und ich weiß, dass die beiden Racker für dich das größte Geschenk sind“, schrieb Kärsten-Hoenig an ihren Mann gerichtet und ergänzte: „Ein Geschenk, wofür es sich jeden Tag lohnt, gesund alt zu werden.“ dpa