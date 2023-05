Sie ist Millionärin: Claudia Obert verrät ihren Kontostand

Von: Florian Schwartz

Claudia Obert lebt ein Leben in Saus und Braus. Schließlich kann sie es sich leisten. Jetzt gab die Unternehmerin einen Einblick in ihre sechs Konten und offenbart einen Millionenbetrag.

Hamburg/Ibiza – Im Reality-TV erregt Claudia Obert (61) mit ihrer hedonistischen Lebenseinstellung jede Menge Aufsehen. Wenn schon die Korken knallen, muss es für die 61-Jährige immer Champagner sein. Doch auch jenseits der Kameras gab die Unternehmerin bislang höhere Summen für Alkohol, Callboys und luxuriösem Lifestyle aus. Im Interview mit bild.de sprach Claudia Obert offen ihren Kontostand, bei welchem Betrag sie selbst einmal ganz geschockt war und wer eines Tages alles erben wird.

Millionärin Claudia Obert: Hohe Summen für Callboys und Champagner

Mit ihren Modeboutiquen in Berlin und Hamburg stellte Claudia Obert bislang ihr Talent als tüchtige Geschäftsfrau unter Beweis. Davon profitiert auch ihr Privatleben. Die 61-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass sie sich in der Corona-Zeit öfters mal einen Callboy nach Hause bestellt hat. Dabei ist ihr vor allem ein ehemaliger Soldat aus dem Kosovo in Erinnerung geblieben. „Der kostete 250 Euro pro Stunde“, offenbart Obert. Da war auch schon mal ein ganzes Wochenende für 5.000 Euro drin. Allerdings gab es dann auch schon mal den Preis-Schock für die Millionärin.

„Nach dem Sex fragte er, ob er noch zum Fernsehgucken bleiben könne. ‚Klar‘, sagte ich, ‚kannste machen‘“, erinnert sich Obert. Allerdings staunte die Modeboutiquen-Besitzerin nicht schlecht, als er beim Gehen fürs Fernsehgucken nochmal zusätzlich 500 Euro verlangte.

Den zweiten Preis-Schock erlebte sie, nachdem sie eine Flasche Champagner bestellt hatte, die ihr von zwei halb-nackten Männern samt Feuerwerk an den Tisch gebracht wurde. Die Mode-Unternehmerin glaubte eine Flasche für 450 Euro bestellt zu haben und freute sich noch über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch auf der Kreditkarten-Abrechnung dann der Schock: Dort stand dann ein Betrag von 4.500 Euro. Grund für das Missverständnis: Claudia Obert hatte beim Bestellen ihre Brille nicht auf und sich um eine Null verlesen.

Die Ausgaben von Claudia Obert im Februar 2023: 850 Euro Miete für ihre Hamburger Wohnung (Nebenkosten inklusive) 2.000 Euro Miete für ihre Villa auf Ibiza 1.800 Euro für Schwimmbadnutzung und Massagen im Hamburger Nobelhotel „The Fontenay“ 672 Euro für eine Kaviar-Hautcreme 200 Euro für Friseur (mehrmals pro Monat) 150 Euro Mittagessen (Sie kocht nie selbst) 300 Euro für eine neue Sonnenbrille

Claudia Obert enthüllt Kontostände: Doch wer erbt ihre Millionen?

Auf die Frage, wie viel Geld sie denn auf ihren sechs Konten liegen hat, gibt die Millionärin bereitwillig Auskunft. „Auf dem einen sind gerade 9.400 Euro. Da hab‘ ich heute Morgen noch 1.000 abgehoben, also 8.400. Von dem Konto hab‘ ich gerade die Wohnung Cash bezahlt, 600.000 plus den ganzen Bullshit mit Makler und Grunderwerbssteuer“, offenbart Claudia Obert. Doch es geht noch weiter. „Auf dem Festgeld-Konto in Emmendingen, meinem Heimatort, sind 500.000 Euro. Das ist das Erbe meiner Eltern. Dann noch ein Konto mit 200.000. Und noch Klecker-Beträge auf zwei anderen Konten. Insgesamt, wenn ich die Wohnung wieder dazu rechne, also etwas über 1,65 Millionen Euro.“

Auf die Frage, wer die Millionen mal erbt, sorgt Claudia Obert für eine große Überraschung: „Mein bester Freund ist ein begnadeter Chirurg. Dem habe ich gesagt, dass er eine Patientenverfügung über mich bekommt – und wenn ich mal sterbe, dann darf er mit meinem ganzen Geld arme, bedürftige Kinder operieren. Ich habe sonst niemandem, dem ich Geld vermachen will. Ich habe nicht mal einen Hund. Und die ganzen Lover, die kommen und gehen, die kriegen von meiner Kohle garantiert nichts ab!“ Claudias 37 Jahre jüngerer Partner Max Suhr (24) geht nach derzeitigem Stand also leer aus.

Dennoch könnte sich in den Erbschafts-Angelegenheiten noch einiges ändern. Erst vor wenigen Monaten offenbarte Claudia Obert, dass sie ihren Max heiraten und „ein paar Kinder adoptieren“ möchte. Apropos Claudia Obert: Bis zur neuen Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ dauert es noch ein paar Monate. Vier der Promi-Paare sollen nun aber schon verraten worden sein – unter anderem Claudia Obert. Verwendete Quellen: bild.de