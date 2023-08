„Ist nicht korrekt“: Pietro Lombardi schießt wegen Sohn Alessio gegen Ehemann von Sarah Engels

Von: Volker Reinert

Pietro Lombardi postete eine Instagram-Story als Antwort an Julian Engels, dem neuen Mann seiner Ex-Frau Sarah Engels. Eine Aussage über Pietros Sohn Alessio wurde falsch verstanden. Nun klärte er auf.

Köln - Sänger Pietro Lombardi lässt am Montag (21. August) seinen Frust auf Instagram freien Lauf. Nachdem Julian Engels (30), der Ehemann von Lombardis Ex-Frau Sarah Engels (30), eine Instagram-Story hochlud, ereilten den einstigen DSDS-Gewinner unzählige negative Nachrichten. Nun wehrte sich der 31-jährige Karlsruher öffentlich und gab ein umfassendes Statement an. Doch was war genau passiert?

Julian Engels postet über Pietros Sohn Alessio: Nun wehrt sich der Sänger gegen Vorwürfe

Julian Engels postete eine Story um 5:48 Uhr in der Früh mit folgenden Worten: „Heute Nacht, ganz klar 1:0 für die Kids. Mama & Papa sind etwas müde, der große konnte nicht gut schlafen, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat und war gefühlt 100 Mal wach“.

Alessio verbrachte das Wochenende bei seinem Vater Pietro und schaute dort laut Julian Engels offenbar ein gruseliges Video, das die ganze Familie Engels wach hielt. Grund für den etwas entrüsteten Pietro darauf zu antworten: „Eigentlich habe ich gar keinen Bock darüber zu sprechen, leider muss ich und ich wollte es nicht“. Weitere erklärt er: „Nehmen wir mal an, Alessio hat bei uns was Gruseliges geschaut, zum Beispiel einen Horrorfilm. Warum rufst du nicht an und sagst: ‚Hey, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen“.

Der Sänger habe großes Unverständnis dafür, die privaten Probleme der Kindererziehung in der Patchwork-Familie öffentlich zu machen: „Ist nicht korrekt, wir können reden, wir sind alt genug“. Pietro Lombardi wurde sogar vorgeworfen, ein schlechter Vater zu sein: „Somit schreiben uns die Leute, dass wir verantwortungslos sind und das kann ich so nicht stehen lassen“.

Pietro Lombardi bat Julian Engels Instagram-Posting zu löschen

Doch bevor Lombardi sich auf Instagram rechtfertigte, erklärte er seinen Fans, dass Julian Engels die Story trotz Bitte des Sängers nicht entfernte: „Schau mal Julian, du weißt, ich respektiere dich als Person, ich schätze das, was du für Alessio machst, aber ich habe dich ganz höflich gebeten das runter zu nehmen, weil die Leute könnten das falsch verstehen“.

Der Sänger möchte keinen öffentlichen Krieg mit Julian starten, allerdings hinterfragt Lombardi, ob es Julian Engels‘ „Ego gekränkt hätte“, die Story für den Sänger zu löschen. „Ich find‘s schade, wirklich schade“, so Lombardi weiter.

Pietro Lombardi ist wütend. Der Sänger antwortete am Montag (21. August) auf eine Instagram-Story von Julian Engels, dem neuen Ehemann von Lombardis Ex-Frau Sarah Engels. Mit einer Aussage hat der Sänger nämlich so seine Probleme gehabt. © Screenshots: Instagram/ julblu & Instagram/ pietrolombardi & Instagram/ julblu

Er habe mit dem 30-jährigen Fußballer über das Instagram-Posting gesprochen und wolle mit seiner öffentlichen Antwort nur aufzeigen, dass private Einblicke, vor allem wenn Kinder involviert sind, auf Instagram nichts zu tun haben. „Ruft an, redet untereinander“, so sein abschließender Appell. Pietro Lombardi verriet kürzlich, dass er um eine halbe Million Euro betrogen wurde und es keinen interessierte. Verwendete Quellen: Instagram/ pietrolombardi, Instagram/ julbue