„Das ist schon krank“: Hans Sigl staunt immer noch über den Erfolg von „Der Bergdoktor“

Von: Volker Reinert

Der Schauspieler Hans Sigl ist aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Vor allem seine Rolle in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ erhöhte Sigls Bekanntheitsgrad um ein Vielfaches. Im Interview mit Moderator Pierre M. Krause spricht der Österreicherer über den langjährigen Erfolg der Sendung.

Innsbruck - Bei „Der Bergdoktor“ spielt Hans Sigl (53) die Rolle des Dr. Martin Gruber seit der ersten Folge im Jahr 2008. Derzeit laufen die Dreharbeiten der bereits 17. Staffel auf Hochtouren. Den Erfolg der beliebten Arzt-Serie kann Hauptdarsteller Sigl auch 16 Jahre nach dem ersten Drehtag immer noch nicht glauben.

„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht im Interview über den andauernden Erfolg

In dem SWR-Format „Kurzstrecke“ mit Moderator Pierre M. Krause (46) spricht Sigl von dem bisher größten und erfolgreichsten Schauspiel-Projekt seiner Karriere: „Der Bergdoktor“. Sigl erklärt, dass „über eine Milliarde Menschen diese ganzen Filme gesehen haben“ und bereits „über 150 Filme gedreht worden“ sind. „Das ist schon krank“, so der 53-Jährige weiter.

Sigl erklärt Krause weiter: „Wenn man darüber spricht, habe ich das Gefühl, ich zerfalle jetzt in Staub und falle um“. So sei er stolz und ehrfürchtig. Vor allem aber sei „Der Bergdoktor“ etwas ganz Besonderes im Serie-Kosmos. Immerhin ist dasselbe schauspielerische Grundensemble immer noch dabei - eine Seltenheit in TV-Produktionen. Anfangs hatte Sigl nicht an den großen Erfolg vom „Bergdoktor“ geglaubt.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Laut Sigl wird es das lineare Fernsehen weiterhin geben

Auch geht der „Bergdoktor“-Star nicht davon aus, dass das lineare Fernsehen am Ende sei - den Unkenrufen zum Trotz. Moderator Krause glaubt ebenso nicht daran: „Quatsch, die Leute werden so alt. Das lineare Fernsehen hält noch 50 Jahre.“

Der TV-Star resümiert im Interview außerdem, dass die Zeit beim „Bergdoktor“ als Dr. Martin Gruber „keine Kurzstrecke, sondern eine Langstrecke“ sei und die Produktion der Serie zu seinem erfolgreichsten schauspielerischen Erfolg gehöre. In der 17. Staffel bekommt die Besetzung um Hans Sigl neue Gesichter bei „Der Bergdoktor“. Verwendete Quellen: SWR / Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (Folge 15)