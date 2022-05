Neue Liebes-Fotos aufgetaucht: Bibi Claßen und ihr neuer Flirt Timothy Hill knutschen im Italien-Urlaub

Teilen

Bianca Claßen (Bibisbeautypalace) gehört zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland © https://www.instagram.com/bibisbeautypalace/

Für viele Fans ist die Trennung von Bibi und Julian Claßen immer noch nicht glaubhaft. Doch neue Fotos beweisen, dass die YouTuberin mit ihrem neuen Flirt in Italien ist - nun gibt es ein offizielles Kuss-Foto der Beiden. Es scheint so, als wäre die 29-Jährige auf Wolke sieben.

Italien - Ist es PR oder ist die Trennung doch echt? Für viele Fans und Journalisten war die Trennung von Bibi und Julian ein Experiment - schließlich hat das YouTube-Paar noch vor einigen Wochen über solch einen Plan in ihrem Podcast gesprochen. Doch nun tauchten Bilder auf, auf dem sich Bibi und ihr neuer Flirt Timothy Hill in Italien küssen.

BibisBeautyPalace: Bibi Claßen zeigt sich mit neuer Liebe in Italien

Derzeit verbringt die 29-jährige YouTuberin gemeinsam mit ihrer neuen Liebe und ihrer Freundin Mona ein paar Tage in Italien. Bibi und ihre Freundin zeigten sich beim gemeinsamen Shoppen oder beim Sekt schlürfen am See. Timothy bekommen die Fans aber nicht zu sehen - bis jetzt, denn RTL zeigte die Bilder in dem Mittagsmagazin „Punkt12“.

Auch die YouTuberin selbst muss damit rechnen, das der Hype um ihre Person derzeit groß ist - und Paparazzi ein gutes Bild von ihr und Timothy Hill haben wollen. Ihr Ehemann Julian teilte seinen Fans mit, dass Paparazzi vor dem gemeinsamen Haus lauern und auf ein Foto warten.

Neuer Liebes-Fotos aufgetaucht: Bibi und ihr neuer Flirt Timothy Hill knutschen im Italien-Urlaub

Julienco selbst verneinte es, dass die Trennung nicht echt sei - bei so etwas würde er sich keinen Spaß erlauben. Auch wenn es viele Fans nicht wahrhaben wollen - Bibi scheint vielleicht glücklich an einen neuen Mann vergeben zu sein, schließlich beweisen es die Kuss-Bilder die nun aus Italien aufgetaucht sind.

Heimliche Küsse, Tränen und Trennung: Bibisbeautypalace und Julienco sind kein Paar mehr - die Bilder Fotostrecke ansehen

Auch Joelina Karabas ist von der Trennung von Bibi und Julian immer noch ganz schockiert. Die war in ihrer Jugend ein großer Fan von dem YouTube-Paar. Verwendete Quellen: rtl.de, Instagram