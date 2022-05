Italien und ESC Fernsehgarten: Andreas Gabalier, Nicole und Stefano Zarrella sind dabei

In der zweiten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens sind wieder jede Menge Stars dabei © dpa | Bodo Schackow & dpa/APA | Expa/Stefan Adelsberger & Instagram/stefanozarrella

Das sind die „ZDF-Fernsehgarten“-Gäste! Andreas Gabalier, Sängerin Nicole und Stefano Zarrella sind in der nächsten Folge am 15. Mai dabei. In der zweiten Show dreht sich alles um die Themen ESC und Italien.

Mainz – Die „ZDF-Fernsehgarten“-Gäste sind bestätigt! Ab dem 8. Mai 2022 um 11:50 Uhr steht im ZDF die „Fernsehgarten“-Zeit an, bei der Moderatorin Andrea Kiewel (56) an insgesamt neunzehn Sonntagen live und im Open Air im ZDF ein spannendes Show-Programm präsentieren wird.



Die Sendung wird vom Mainzer Lerchenberg aus stattfinden. Schon der Auftakt des TV-Formats bereitet Vorfreude auf den Sommer vor. Gäste wie unter anderem Giovanni Zarrella (44), Maite Kelly (42), Beatrice Egli (33), Luca Hänni (27) und Glasperlenspiel waren am 8. Mai zu Gast.

„ZDF-Fernsehgarten“: Andreas Gabalier, Nicole und Stefano Zarrella mit dabei

In der zweiten „Fernsehgarten“-Show, die am Sonntag (15. Mai) um 11:50 Uhr ausgestrahlt wird, dreht sich alles rund um die Themen Italien und den ESC. Zu den prominenten Gästen gehören dabei der Entertainer Riccardo Simonetti (29) und Food-Influencer Stefano Zarrella (31), die die Zuschauer nach Italien entführen werden. Zu den musikalischen Stars der Sendung werden unter anderem Schlagersängerin Nicole (57), der österreichische Sänger Andreas Gabalier (37) und Vanessa Neigert (29) gehören.



Das große Finale der „Fernsehgarten“-Saison wird in diesem Jahr am Sonntag (25. September) auf dem Mainzer Lerchenberg stattfinden.