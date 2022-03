Italienischer Musiker Fedez hat Bauchspeicheldrüsen-Tumor

Zuversichtlich: Fedez unterzog sich einer schweren Tumor-Operation, doch dem Rapper geht es zwei Tage später besser © Marco Piraccini / IMAGO

Der Rapper zeigte sich nach einer sechsstündigen Operation zuversichtlich.

Mailand - Der in Italien bekannte Musiker und Influencer Fedez hat das Geheimnis um seine Erkrankung gelüftet. «Letzte Woche habe ich herausgefunden, einen selten neuroendokrinen Tumor an der Bauchspeicheldrüse zu haben», schrieb der Rapper und Mann von Model Chiara Ferragni am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Dazu postete er mehrere Fotos, die eine lange Narbe auf seinem Bauch und den 32-Jährigen im Krankenhemd zeigten. Er habe sich einer sechsstündigen Operation unterziehen müssen, bei der der vom Tumor betroffene Teil des Organs entnommen wurde. «Zwei Tage nach dem Eingriff geht es mir gut und ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu meinen Kindern zurückzukehren», schrieb der Promi aus Mailand weiter.

Am vergangenen Freitag veröffentlichte der Influencer ein Instagram-Video, in dem er unter Tränen von einem «gesundheitlichen Problem» sprach. Er gab jedoch nicht mehr zu der Erkrankung an, zeigte sich aber zuversichtlich, da sie rechtzeitig erkannt worden sei. (dpa)