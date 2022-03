Italo-Schlager für Neunjährige: Giovanni Zarrella wird Lehrer in der Klasse seiner Tochter

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Giovanni Zarrella hat kurzfristig die Bühne gegen ein Klassenzimmer getauscht und ist als Musiklehrer in der Klasse seiner Tochter eingesprungen. (Fotomontage) © dpa-Zentralbild/Jan Woitas & Instagram/Giovanni Zarrella

Da haben die Knirpse sicher große Augen gemacht: Giovanni Zarrella hat kurzfristig die Bühne gegen ein Klassenzimmer getauscht und ist als Musiklehrer in der Klasse seiner Tochter eingesprungen.

Köln - Giovanni Zarrella ist schwer beschäftigt. Immerhin steht die mittlerweile vierte Ausgabe seiner beliebten „Giovanni Zarrella Show“ kurz bevor. Doch für den Nachwuchs hat der Schlagerstar immer Zeit - und für seine Tochter sowieso. In seiner Instagram-Story verriet er jetzt, dass er als Musiklehrer eingesprungen ist. Auf dem Lehrplan stand da natürlich Italo-Schlager, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Giovanni Zarrella als Musiklehrer in der Klasse seiner Tochter

Ganz nach dem Motto „Früh übt sich“ bringt Giovanni Zarrella den Klassenkameraden seiner Tochter die bunte Welt des Schlagers näher. „... wenn du Musikunterricht in der Klasse seiner Tochter gibst“, schreibt er in seiner neusten Instagram-Story. Auf dem Bild ist eine Schultafel zu sehen, darauf steht der Text zu Giovannis Hit „Senza te“.

Giovanni Zarrella gibt Musikunterrricht in der Klasse seiner Tochter: Schultafel mit den Lyrics zu seinem Italo-Schlager „Senza te“ mit Pietro Lombardi. © Instagram/Giovanni Zarrella

Der Song ist ein Cover von dem Megahit „Ohne dich“ der Münchner Freiheit. Da Giovanni Zarrella den Song gemeinsam mit Pietro Lombardi gecovert hat, markierte er den DSDS-Gewinner ebenfalls in der Story.

Giovanni Zarrella und Jana Ina: Über ihre Kinder ist kaum etwas bekannt

Statt ihre Kinder in die Öffentlichkeit zu zerren, wahrt das Schlager-Paar die Privatsphäre ihrer beiden Kinder. Während Fans die Schwangerschaft und Geburt von Sohnemann Gabriel Bruno noch in der Doku „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ hautnah mitverfolgen konnten, ist von ihrer Tochter nur das Geburtsdatum bekannt. Nicht einmal den Vornamen der 9-Jährigen haben die beiden öffentlich gemacht.

Lesen Sie auch Beatrice Egli sagt Konzert ab - wegen Giovanni Zarrella Show Fans können es wohl langsam nicht mehr hören: Beatrice Egli muss im April erneut ein Konzert verschieben. Diesmal ist aber nicht die Pandemie schuld, sondern ihr Schlagerkollege Giovanni Zarrella. Beatrice Egli sagt Konzert ab - wegen Giovanni Zarrella Show Vicky Leandros enthüllt: Sie kocht für ihre Familie vor, wenn sie einen Tag weggeht Neben etlichen weiteren Schlagerstars trat in der „Giovanni Zarrella Show“ auch Vicky Leandros auf. Nach ihrer Performance enthüllte die Sängerin dem Moderator gegenüber ein privates Detail. Vicky Leandros enthüllt: Sie kocht für ihre Familie vor, wenn sie einen Tag weggeht

Der Grund? Ihre Tochter kam acht Wochen zu früh auf die Welt. „Ich wollte sie beschützen und ihr Zeit geben, sich in dieser Welt wohl zu fühlen“, so Jana Ina in einem Instagram-Post zu Ehren des Welt-Frühchen-Tag.

Giovanni Zarrella ist der neue Quotenbringer im ZDF. Trotzdem soll der Sender ihn und seine TV-Show nun in den Zwangsurlaub schicken - bis kurz vor Weihnachten! Ist die starke Konkurrenz im Sommer der Grund?

Verwendete Quellen: Instagram/giovannizarrella, Instagram/janainazarrella