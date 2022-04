„Soo peinlich Bro“: Zarrella-Verlobte schreibt Giovanni beim Familienabend mit J

Schadenfreude ist die schönste Freude: Das gilt auch bei den Zarrellas. Denn Romina Palm, die Schwägerin von Giovanni Zarrella, leistete sich einen peinlichen Fauxpas beim gemeinsamen Spieleabend. Stefano fand das Ganze dabei besonders lustig.

Köln - Der Zarrella-Clan hatte vor kurzem einen lustigen Spieleabend. Schlagerstar (hier alle News auf der Themenseite) Giovanni Zarrella konnte zwar nicht dabei sein, da er gerade für seine große ZDF-Show probt, trotzdem hatte die Familie jede Menge zu lachen. Besonders der peinliche Patzer Romina Palm - der Schwägerin des Schlagersängers - sorgte für gute Laune und jede Menge Schadenfreude.

Giovanni Zarrella: Auch bei seiner Schlagershow ist seine Familie mit dabei

Bei den Zarrellas wird Familie großgeschrieben, das ist kein Geheimnis. Giovanni Zarrella (So lebt der Musiker und Fernsehmoderator) hat schon in mehreren Interviews betont, was für ein gutes Verhältnis er zu seinen Eltern, besonders zu Mama Clementina hat. „Sie ist meine Heldin“, erzählte er einmal in der MDR-Talkshow Riverboat.

Da überrascht es kaum, dass der gesamte Clan auch eine große Rolle in der „Giovanni Zarrella Show“ spielt. In der ersten Ausgabe der großen ZDF-Show begrüßte der Schlagerstar zu Beginn seine Familie ausführlich - nach 30 Minuten stand noch kein Schlagerstar auf der Bühne.

Stefano Zarrella und Romina: Peinlicher Patzer beim Spieleabend

Einige Fans waren deswegen zwar mega genervt, für Giovanni Zarrella (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) war es aber anscheinend ein wichtiges Anliegen. Auch sein Bruder hatte eine spezielle Aufgabe bei der letzten „Giovanni Zarrella Show“. Stefano war gemeinsam mit seiner Verlobten und GNTM-Kandidatin Romina backstage als rasende Reporter unterwegs.

Eben diese leistete sich beim Familienspieleabend jetzt aber einen peinlichen Patzer. Denn auch nach drei Jahren Beziehung mit seinem Bruder weiß Romina wohl nicht, wie man Giovanni Zarrella tatsächlich schreibt.

„Soo peinlich Bro“: Zarrella-Verlobte schreibt Giovanni beim Familienabend mit J

„Papa fragt nach einem Musiker und meine Mutter sagt ‚Giovanni Zarrella‘, aber sie hat die Karte mit dem Buchstaben G nicht“, kommentiert Stefano den Zarrella-Spieleabend auf Instagram. Soweit so gut. Romina sieht jetzt ihre Chance, die Spielrunde für sich zu entscheiden.

Doch da hat sie sich zu früh gefreut. Denn Ramino hat auch kein G, nur ein J, ist sich aber sicher, dass Giovanni tatsächlich auch mit J geschrieben wird. „Wir haben uns kaputtgelacht“, schreibt Stefano in seiner nächsten Story. „Das ist so peinlich, Bro. Das tut mir sehr leid. (...) Du hast ab sofort einen neuen Namen ‚Jiovanni‘“.

