„Ja für ein Leben lang“: LaFee hat geheiratet

Großer Tag für Sängerin LaFee: Sie hat geheiratet (Fotomontage) © Sven Simon/Silas Stein/Imago

Für viele war sie wohl das Idol ihrer Teenager-Jahre. Jetzt hat Sängerin LaFee geheiratet. Auf Instagram lässt sie die Fans an ihrem Liebesglück teilhaben und diese freuen sich mit ihr.

Köln - In den 2000er begeisterte LaFee (31, bürgerlich Christina Klein) mit Songs wie „Heul doch“ und „Virus“ Millionen von Fans. Jetzt hat der ehemalige Teenie-Star geheiratet! Auf Schloss Arff hat die Sängerin letztes Wochenende ihrem Mann das Ja-Wort gegeben. Auch ihre Fans lässt sie nun an ihrem Glück teilhaben. Auf Instagram gibt sie ihnen jetzt exklusive Eindrücke von der Hochzeit und postet eine Reihe von Bildern, die sie und ihren Mann an ihrem großen Tag zeigen.

LaFee trägt ein weißes, schulterfreies Hochzeitskleid mit Schleppe. Es ist mit Spitze verziert und hat lange Tüllärmel. Ihr Mann trägt einen klassischen, schwarzen Anzug mit farblich abgestimmter Fliege und darunter ein weißes Hemd. Auf den Bildern ist nicht nur unschwer zu erkennen, wie glücklich die beiden miteinander sind, sondern auch, dass die Hochzeitstorte geschmeckt zu haben scheint. „JA für hier und jetzt! JA für ein Leben lang! Der wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines LEBENS [...]“, schreibt die Sängerin auf Instagram.

Teenie-Star LaFee hat Ja gesagt

Mit LaFee freuen sich auch all ihre Fans. Unter die Kommentare hat sich auch Ex-Bachelor Andrej Mangold gemischt, der auf der Hochzeit zu Gast war. „Danke, dass ich diesen wundervollen Tag mit euch verbringen durfte“, schreibt der TV-Star. Hunderte von Glückwünschen lassen sich unter dem Post bisher finden. „Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute für die gemeinsame Zukunft, viele schöne Jahre und Momente gemeinsam“, schreibt eine Userin. Ein anderer Fan lässt die beiden wissen: „Ich freu mich so sehr für euch.“