„Ja, ich will“: Sarah Engels hat noch einmal geheiratet

Auf Bali haben Sarah und Julian Engels nach zwei Jahren Ehe beschlossen, noch einmal zu heiraten. Offenbar sind die beiden immer noch schwer verliebt ineinander, wie auch eine öffentliche Liebeserklärung der Sängerin zeigt.

Bali – Sarah Engels (30) hat geheiratet – noch einmal. Die Musikerin hat ihrem Mann Julian Engels (29) auf Bali zwei Jahre nach ihrer eigentlichen Hochzeit zum zweiten Mal das Jawort gegeben, wie ein Instagram-Post beweist.

Sarah Engels zu Julian: „Würde dich immer wieder heiraten“

Auf den drei Bildern posieren die Engels schwer verliebt und weiß gekleidet vor romantischen Kulissen der indonesischen Insel. Sarah trägt ein schlichtes weißes Kleid mit Schleppe, ihr nun zweifacher Mann ein weißes Hemd und eine helle Leinenhose. Dazu schreibt die Sängerin auf Englisch: „Ja ich will“ zu einem Ring-Emoji. Und: „Ich würde dich immer wieder heiraten.“

Die beiden waren mit ihren Kindern eine Woche auf Bali im Urlaub, wie Engels auf ihrem Account dokumentierte. In ihren Posts teilte die DSDS-Zweitplatzierte Familien- und Pärchenmomente mit ihren Followern. Zu den Fotos an einem Wasserfall, vor dem Julian seine Liebste trägt, gibt es sogar eine ausführliche Liebesbekundung. „Jedes Mal, wen ich zu dir ‚Ich liebe ich‘ sage, möchte ich dir so viel mehr damit sagen, als nur diese drei Worte. Ich möchte dir sagen, dass du mir mehr bedeutest als jeder Mensch auf dieser Welt“, heißt es in der Bildunterschrift unter anderem.

Mittlerweile sind die Engels nicht mehr auf Bali. Wie in Sarahs Instagramstories zu sehen ist, war der nächste Urlaubsstopp ein Kurztrip nach Singapur, bevor es am Montag zurück nach Deutschland ging.

Großes Familienglück: Sarah Engels und Julia machen mit den Kindern Urlaub

Mit im Urlaub war neben der gemeinsamen einjährigen Tochter Solea auch der siebenjährige Alessio, den Engels mit Ex-Mann Pietro Lombardi (30) hat. Die beiden lernten sich 2011 in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und heirateten zwei Jahre später. 2016 folgte die Trennung, die Scheidung 2019.

Im Mai 2021 heiratete Sarah Engels den Fußballer Julian Büscher, der ihren Nachnamen annahm. Im Dezember 2021 kam die gemeinsame Tochter Solea zur Welt.

Auch Pietro ist mittlerweile wieder in einer Beziehung. Mit seiner Freundin Laura Maria Rypa hat er Anfang des Jahres den kleinen Leano Romeo bekommen. Das Patchwork-System scheint für die Familie gut zu funktionieren. Sowohl Pietro als auch Sarah betonen regelmäßig, dass sie sich über das Liebes- und Familienglück des anderen freuen. Grund für Drama besteht aber trotzdem, denn Pietro Lombardi sieht seinen Sohn nur alle zwei Wochen. Verwendete Quellen: Instagram.com