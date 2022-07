„Ja, sie ist meine Lebensgefährtin“: DHDL-Star Georg Kofler zeigt sich erstmals mit seiner neuen Freundin

Teilen

Georg Kofler mit seiner neuen Freundin © Imago

Auf dem roten Teppich zeigt sich jetzt der „Höhle der Löwen“-Investor Georg Kofler mit neuer Freundin im Arm. Im Mai erst gab er die Trennung von seiner ehemaligen Partnerin bekannt.

Essen- Am Wochenende trafen sich viele bekannte Gesichter zur Verleihung des Medienpreises „Goldene Sonne“ in Essen. Die Gala wird von dem Sender SonnenklarTV veranstaltet. Mit dabei waren unter anderem Hans Meiser, Maren Gilzer und Moderator Jörg Draeger. Einen ganz besonderen Auftritt legte jedoch der „Höhle der Löwen“-Investor Georg Kofler (65) hin, denn er kam nicht alleine auf dem roten Teppich. Eng umschlungen lässt er sich mit einer neuen Dame an seiner Seite ablichten.

Die beiden sind im schicken Look ganz aufeinander abgestimmt. Er im dunklen Anzug und sie trägt ein dunkelblaues Satinkleid. Bei der Verleihung verriet Georg gegenüber „t-online”: „Ja, sie ist meine Lebensgefährtin“. Auch ihren Namen und weitere Details über seine neue Liebe gibt er preis: „Isabel Grupp, erfolgreiche Unternehmerin aus Baden-Württemberg.“ Erst im Mai hatte der Investor sich von seiner letzten Freundin Veronika Scholze getrennt und sagte damals: „Es ist bedauerlich, aber besser so.“

“DHDL”- Star Georg Koffler zeigt sich zum ersten Mal mit seiner neuen Freundin

Seine neue Liebe Isabel (36) ist auch nicht ganz unbekannt. Wie Georg schon angedeutet hatte, ist die 36-Jährige Unternehmerin. Sie ist nämlich die Chefin von dem Familienunternehmen Plastro Mayer und wurde vor kurzem vom „Handelsblatt” zu einer der Top 50 Unternehmer:innen ernannt.