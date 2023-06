„Ja, wir wollen“: Alvaro Soler und seine Freundin haben geheiratet

Teilen

Auf seinem Instagram-Profil hat Alvaro Soler (32) es mit einer Fotoserie verkündet: Der Popsänger und seine Partnerin Melanie Kroll haben geheiratet.

Alvaro Soler und Melanie Kroll haben schon am 23. Mai 2023 einander das Ja-Wort gegeben. Das hat das Paar nun auch auf seinen jeweiligen Instagram-Profilen verraten. Um die schönen Neuigkeiten zu verkünden, haben Alvaro und seine Angetraute einige romantische Fotos geteilt, die von einer Münchener Hochzeitsfotografin aufgenommen wurden.

Gleich das erste Foto zeigt das Paar auf einer Brücke, wie es lachend durch einen weißen Blütenregen schreitet. Auch das Brautpaar ist hell gekleidet. Während Melanie Kroll ein fließendes weißes Kleid mit auffälligem Dekolleté und hohem Beinschlitz trägt, hat Alvaro Soler einen sommerlichen Anzug in Off-White, eine helle Fliege und ein weißes Hemd gewählt.

Prominente Gratulanten

Nicht nur die Fans sind von den schönen Nachrichten und den Fotos begeistert. In den Kommentaren finden sich auch viele Prominente, die dem frischgebackenen Ehepaar gratulieren. So freut sich Lena-Meyer Landrut ganz besonders, dass für Melanie und Alvaro an ihrem Geburtstag die Hochzeitsglocken geläutet haben. „Woooooooow congrats“, gratuliert die Sängerin und meint, der 23. Mai sei ein Glückstag.