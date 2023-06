Danni Büchners Tochter Jada hat ihren Führerschein gemacht

Teilen

Jada Karabas hat allen Grund zur Freude: Die Tochter von Danni Büchner hat endlich ihren Führerschein! © Instagram / jadakrbs & Instagram / dannibuechner

Jada Karabas, die Tochter von Danni Büchner, hat Grund zur Freude: Die 19-Jährige hat im zweiten Anlauf endlich ihren Führerschein bestanden!

Mallorca - Danni Büchners (45) Tochter Jada Karabas (19) hat allen Grund zur Freude, denn sie hat endlich ihren Führerschein bestanden. Mit großer Begeisterung beschloss sie, diesen triumphalen Moment mit ihren Fans auf Instagram zu teilen. „JAA LEUTE, ich habe gestern meinen Führerschein bestanden!“, schreibt die Abiturientin in ihrer Instagram-Story.

Jada hatte zuvor eine emotionale Achterbahnfahrt bei ihrem Versuch, ihren Führerschein zu erlangen. Nachdem sie bei ihrer ersten Prüfung durchgefallen war, stand sie erneut vor der Herausforderung, ihre Fahrkünste unter Beweis zu stellen. Obwohl die Bedingungen bei ihrer ersten Prüfung vielversprechend aussahen, kam es auf der Autobahn zu einem verhängnisvollen Fehler, wegen dem die Abiturientin durchgefallen ist.

Danni Büchners Tochter Jada darf endlich alleine Auto fahren

Sichtlich enttäuscht wandte sich Jada damals nach der missglückten Prüfung auf Instagram an ihre Fans. „Ich hatte den Blinker gesetzt und wollte die Spur wechseln, aber keiner der anderen Fahrer hat mich rübergelassen. Das hat mich nervös gemacht, denn ich wusste, dass ich irgendwann rübermüssen würde,“ berichtete sie.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Doch als die 19-Jährige schließlich die Spur wechselte, war plötzlich ein Auto hinter ihr und hupte beim Manöver. Sie gestand: „Ich habe keine Ahnung, wo das Auto herkam, ob es in der letzten Sekunde beschleunigt hat.“ Nach diesem Schreckmoment und der Enttäuschung musste sich Jada zunächst erholen. Sie erzählte weiter: „Dann war es nach 15 Minuten schon vorbei. Alles ging so schnell. Gestern habe ich mich ausgeheult, weil es mich wegen so einem dummen Fehler stört!“

Trotz des Rückschlags war Jada entschlossen, nicht aufzugeben. Sie wusste, dass sie aus ihren Fehlern lernen und es beim nächsten Versuch besser machen konnte. Ihr Durchhaltevermögen hat sich gelohnt, denn jetzt hat Jada endlich ihren Führerschein bestanden und darf ihre wohlverdiente Freiheit genießen. Verwendete Quellen: Instagram / jadakrbs