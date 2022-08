„Kannte meinen Wert nicht“: Jada Karabas spricht über ihren ersten Liebeskummer

Jada Karabas hatte schon zwei Beziehungen © Instagram/jadakrbs

Danni Büchners Tochter Jada Karabas litt lange an Liebeskummer. Auf Instagram verriet sie jetzt, wie sie den Herzschmerz überwand.

Mallorca – Fast jeder erinnert sich wohl an seinen ersten richtig schlimmen Liebeskummer aus Teenager-Zeiten. Die Welt geht unter und es erscheint unmöglich, jemals wieder glücklich zu werden. Auch die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (44) musste diese Erfahrung in ihrem jungen Leben bereits machen. Auf Social Media sprach Jada Karabas (18) jetzt mit ihren Fans darüber, wie sie ihren Herzschmerz schlussendlich überwinden konnte. Dabei gibt sie ihren Fans eine wichtige Message in Sachen Selbstliebe mit auf den Weg.

In ihrer Instagramstory stellte sich Jada zuletzt den Fragen ihrer fast 35.000 Follower. Ein User wollte dabei wissen, wie die Mallorquinerin mit deutsch-türkischen Wurzeln es nach der Trennung geschafft habe, ihren Liebeskummer hinter sich zu lassen. Jadas Antwort: „Mein erster Liebeskummer war total [scheiße]. Ich kannte meinen Wert nicht und war immer total abhängig. Dadurch hat es sehr lange gedauert, darüber hinwegzukommen und überhaupt Vertrauen zu zeigen.“

Danni Büchners Tochter Jada Karabas musste erst lernen, sich selbst zu lieben

In ihrer inspirierenden Instagram-Story führte Jada Karabas weiter aus, dass es vor allen Dingen wichtig sei, mit sich selbst glücklich zu sein. Erst dann könne man eine funktionierende Beziehung führen oder auch eine schwere Trennung verkraften. Dabei deutete die Nachwuchs-Influencerin an, dass sie erst kürzlich selbst eine solche Erfahrung machen musste. „Dieses Jahr wurde mir gezeigt, dass Menschen ihr wahres Ich zeigen, wenn sie aus deinem Leben gehen, also wie sie es machen und mit wie viel oder wenig Respekt“, schreibt sie weiter.

Daraus habe Jada gelernt, dass sie keinen Partner brauche, um ein erfülltes Leben zu haben. „Mir wurde gezeigt, dass ich alleine auch glücklich sein kann und vor allem niemanden dazu brauche. Nachdem ich meine Gedanken geändert hatte, hatte ich mein erstes Abijahr mit einem Zweierzeugnis vollbracht und habe danach direkt angefangen zu arbeiten. Ich habe viele Ziele und werde auch hoffentlich alles schaffen“, gibt sich die Tochter von Danni Büchner am Ende ihres Postings positiv.