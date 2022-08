„Mega cooles Outfit“: Danni Büchners Tochter Jada begeistert Fans in durchsichtiger Netzhose

Jada Karabas trägt gewagtes Outfit zum Konzert © Instagram/jadakrbs

Jada Karabas wird erwachsen! Die Tochter von Danni Büchner postete zuletzt einige Fotos und Videos von einem Konzert. Dabei fiel vor allem ihr gewagtes Outfit auf.

Mallorca – Jada Karabas (18) ist eine echte Malloquinerin. Als ihre Mutter Danni Büchner (44) auf die Baleareninsel auswanderte, war Jada noch klein, sodass sie heute fließend Spanisch spricht und sich in der Mittelmeerkultur zu Hause fühlt. Auf ihrem Instagram-Account postete die Teenagerin zuletzt Fotos und Videos von einem Konzert des spanischen Sängers Dani Martin (44). In den Clips ist sie gut gelaunt beim Mitsingen der Lieder zu sehen, gemeinsam mit einer Freundin genießt sie das Konzert. Doch in der Kommentarspalte sorgt insbesondere Jadas Outfit für Aufsehen.

Ein Foto zeigt die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit in einer beigefarbenen Netzhose mit großzügigen Aussparungen, darunter ist klar ihre knappe Unterhose zu erkennen. In einem Video dreht sich Jada für die Kamera um, wobei sie unter dem teilweise durchsichtigen Kleidungsstück nur einen Stringtanga trägt. Bei ihren Followern scheint dieses gewagte Fashion-Statement allerdings ziemlich gut anzukommen.

Jada Karabas’ mutiges Outfit bringt ihr auf Social Media viel Lob ein

Zahlreiche User kommentierten die Konzertmitschnitte auf Jada Karabas’ Instagram-Account. Dabei erhielt die junge Influencerin vor allen Dingen Komplimente für ihr Aussehen. „Body goals“, schrieb beispielsweise eine Userin, die ihren Beitrag gleichzeitig auch mit einem Flammen- und einem Herzchenaugen-Emoji versah. „Du bist so hübsch“, befand eine andere Nutzerin begeistert.

Vor allen Dingen konnte Jada Karabas allerdings mit ihrer Netzhose punkten. Mega cooles Outfit, liebe Jada“, lautete ein weiterer Kommentar unter den Konzertclips. Das „Mallorca Live Festival“, das die 18-Jährige gemeinsam mit einer Freundin besuchte, war also nicht nur in Sachen Musik, sondern auch in Sachen Social-Media-Content ein echter Erfolg für Jada.