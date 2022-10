„Jahr der Superlative“: Andreas Gabalier überrascht mit Zusatz-Konzerten - Konkurrenz für Helene Fischer?

Da kommt bei den Fans von Andreas Gabalier Freude auf! Der Schlagersänger überrascht auf seiner Instagram-Seite mit neuen Zusatzkonzerten für 2023. Ob das wohl Konkurrenz für Helene Fischer bedeutet?

Graz - Andreas Gabalier (37) Fans aufgepasst! Der Schlagerstar hat jetzt bekannt gegeben, dass es ganze 13 Zusatztermine für 2023 geben wird. Der Vorverkauf hat bereits gestartet und die Fans sind schon voller Vorfreude. „2023 wird ein Live–Jahr der Superlative! Es gibt zusätzliche Open Air Shows in den schönsten Freilicht-Locations im deutschsprachigen Raum und weitere, spektakuläre Arena-Highlights“, verspricht er unter seinem Instagram-Post. Das ganze Spektakel trägt das Motto „Dirndl - Wahnsinn - Hulapalu“.

In den Kommentaren ist Andreas Community ganz aus dem Häuschen. „Das freut mich so unglaublich doll! Ich kann wahrscheinlich im Frühjahr nicht bei deiner Tour dabei sein und bin so glücklich, dann im Sommer/Herbst die Möglichkeit zu haben“, schreibt eine Userin. Aber auch enttäuschende Stimmen mischen sich unter, denn der Schlagerstar wird nächstes Jahr kein Heimspiel in Schladming performen. „Wir wollten eigentlich wieder unsere jährliche Mädelstour nach Schladming zu dir machen“, kommentiert ein Fan enttäuscht.

Andreas Gabalier veröffentlich Zusatz-Konzerte- bedeutet dies Konkurrenz für Helene Fischer?

Andreas ist jedoch nicht die einzige Schlagerikone, die nächstes Jahr auf Tour gehen wird. Auch Helene Fischer (38) kündigt Konzerttermine in 2023 an. Ihre Tournee wird ebenfalls im gleichen Zeitraum stattfinden wie die Andreas Gabalier. Jedoch bedeutet dies nicht automatisch, dass die beiden in direkter Konkurrenz miteinander stehen. Bereits in der Vergangenheit machten die Schlagerstars deutlich, dass sie den jeweils anderen unterstützen und in der Schlagerwelt Platz für beide Megastars ist.