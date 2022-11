Jahrelanger Kampf: Leni Klum leidet unter schwerer Form von Akne

Model Leni leidet unter Akne

+ © Instagram/Leni Klum

Heidi Klums Tochter Leni Klum ist mittlerweile ein gefragtes Model. Doch diese hat sich nicht immer so zufrieden in ihrer Haut gefühlt, wie sie nun verriet.

Leni Klum (18) ist durch ihre Mutter Heidi Klum (49) mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Das Newcomer-Model ist 2020 das erste Mal in die Öffentlichkeit getreten und hatte seitdem einige hochkarätige Model-Jobs, unter anderem für Deichmann, Dior oder auch GHD. Doch selbst für Leni Klum hat manchmal Schwierigkeiten mit ihrem Aussehen, wie sie nun verriet.

In einem Interview mit People erzählt Leni Klum nun von Problemen, die sie mit ihrem Aussehen hatte. Denn das Model kämpfte lange mit Akne: „Ich habe das Gefühl, dass hinter der Akne der Gedanke steckt, dass man damit nicht schön ist oder dass man nicht so gut aussieht. Ehrlich gesagt habe ich das vor einiger Zeit auch so empfunden.“ Sie schämte sich für ihre schlechte Haut und ging teilweise nicht einmal vor die Tür: „Dann habe ich erkannt, dass es normal ist. Jeder geht da durch und es ist nicht meine Schuld. Es ist hormonell bedingt!“

Leni Klum zeigt ehrlich ihre ungeschminkte Haut

Die 18-Jährige nahm das zum Anlass, ein Foto von ihrer ungeschminkten Haut auf Instagram zu teilen. Ihre 1,6 Millionen Follower liebten die authentische Art des jungen Models und feierten das Foto. Unter anderem kommentierte jemand: „Deine Offenheit ist toll!“ Und ein anderer Fan schrieb: „Du bist schön, so wie du bist!“