Darum hat Sarah Engels seit drei Jahren keinen Alkohol mehr getrunken

Auf Instagram stellt sich Sarah Engels regelmäßig den neugierigen Fragen ihrer Follower. Dabei kam zuletzt unter anderem das Thema Alkohol zur Sprache.

Köln – Sarah Engels (30) ist ein echtes Multitalent. Mit ihren Gesangskünsten schaffte sie es einst ins Finale von „Deutschland sucht den Superstar“, wo sie sich jedoch ihrem späteren Ex-Ehemann Pietro Lombardi (31) geschlagen geben musste. Seitdem hat der TV-Star gleich mehrere Karrierezweige für sich entdeckt.

Sarah Engels hat seit drei Jahren keinen Tropfen Alkohol getrunken

Als Mami-Influencerin berichtet Sarah Engels auf ihren Social-Media-Accounts vom Alltag mit zwei kleinen Kindern und nebenbei baut sich die „Love is Love“-Interpretin ein Standbein als Fitness-Guru auf.

Damit sie all ihre privaten und beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut bekommt, benötigt Sarah Engels zweifelsohne einen klaren Kopf. Und wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde verriet, bewahrt sich die Sängerin diesen auch. Denn auf die Frage eines Followers, ob sie ab und an Alkohol trinke, antwortete Sarah: „Ich glaube, mittlerweile habe ich seit fast drei Jahren (als ich mit Solea schwanger war) keinen Alkohol mehr getrunken.“

Sarah Engels konnte alkoholischen Getränken noch nie besonders viel abgewinnen

Kaum zu glauben, dass Sarah Engels bereits seit mehreren Jahren gänzlich auf Alkohol verzichtet. Immerhin besucht die ehemalige DSDS-Kandidatin regelmäßig schillernde Promi-Events, auf denen bekanntlich gerne mal zum Glas gegriffen wird. Doch für ihre dauerhafte Abstinenz hat Sarah eine gute Erklärung. „Weil es irgendwie nie so meins war und ich zum Beispiel auch lustige Abende haben konnte, ohne etwas zu trinken“, zitiert RTL die zweifache Mutter.

Auch vor ihren Schwangerschaften habe sie „so gut wie nie“ Alkohol getrunken, da ihr Bier, Wein und Schnaps einfach „nicht wirklich schmecken“ würden. Darüber hinaus achtet Sarah Engels bekanntermaßen sehr auf ihre Gesundheit. Ausgewogene Ernährung und regelmäßiges Training gehören für die Fitness-Expertin, die derzeit an ihrem eigenen Sportprogramm arbeitet, fest zum alltäglichen Leben.

Verwendete Quellen: RTL