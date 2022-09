Leni Klum mehrfache Millionärin: So reich ist Heidi Klums Tochter schon mit 18 Jahren

Von: Claire Weiss

Mit ihren 18 Jahren ist Leni Klum bereits Millionärin. Nicht aber, weil sie sich auf dem Erfolg von Mama Heidi Klum ausruht! Die vielen Modeljobs haben sich für die Teenagerin mehr als ausgezahlt.

Los Angeles – Lange Zeit hielt Heidi Klum (49) ihre älteste Tochter aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Instagram zeigte sie das Gesicht von Leni Klum (18) höchstens verpixelt. Vor zwei Jahren feierte die inzwischen 18-Jährige dann ihr großes Modeldebüt: Mit Mama Heidi auf dem Cover der deutschen Vogue.

Knapp zwei Millionen Euro - Leni Klum verdient als Model gut

Wovon viele Models nur träumen, war für Heidi Klums Tochter gerade mal der Startschuss. Weiter ging es mit einem Laufstegjob für Dolce & Gabbana in Venedig und einer eigenen Kollektion für About You. Mittlerweile ist Leni Klum aus der Modeszene kaum noch wegzudenken und wird regelmäßig von großen Designern gebucht.

Leni Klum vor einem Jahr bei der Dolce & Gabbana Show in Venedig – und vor einigen Tagen mit Mama Heidi bei der About You Fashion Show in Mailand. © Imago

Und die Arbeit für Luxus-Marken à la Dior Beauty zahlt sich aus! Laut „The Sun“ soll das Nachwuchsmodel bereits knappe zwei Millionen Euro verdient haben. Mama Heidi Klum selbst soll 160 Mio. Euro schwer sein.

So viel verdient ein Model durchschnittlich Laut go-models.comliegt das durchschnittliche Jahresgehalt eines Models bei 42.100 Euro. Unterschiede in der Vergütung gebe es je nachdem, um welche Art von Job es sich handelt: Laufstegjob, Fotoshooting, Werbung oder TV.

Leni Klum arbeitet hart – sie wurde schon für zahlreiche Jobs gebucht

Und nicht nur für Laufstegjobs und Werbekampagnen wird die 18-Jährige gebucht. Auch in zahlreichen Magazinen war die Schönheit schon zu sehen. In der britischen Ausgabe der Harper‘s Bazaar etwa oder der russischen Elle. Auch auf dem Cover der deutschen Glamour prangte bereits das Gesicht des Nachwuchstalents.

Trotzdem möchte sich Leni Klum nicht nur auf ihrer Schönheit ausruhen. Ihren Highschoolabschluss hat Heidi Klums Tochter schon geschafft. Nun will Leni Klum zum Studieren nach New York ziehen - Mama Heidi wird sie sicherlich vermissen. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, bild.de, go-models.com