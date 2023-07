Eagles-Sänger gestorben: 70er Jahre Kult-Hit läuft heute noch im Radio rauf und runter

Von: Eileen Kelpe

Randy Meisner war Bassist, Sänger und Mitbegründer der legendären Rockband Eagles. Nun ist der Musiker mit 77 Jahren gestorben.

Los Angeles – „Hotel California“ gehört wohl zu den Hits, der die Band Eagles unsterblich gemacht hat. Randy Meisner war Mitbegründer, Bassist und Sänger der Band und prägte sie mit seinem breiten Stimmspektrum. Nun ist der Sänger mit 77 Jahren am 26. Juli im in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben.

Die Eagles gehörten in den 1970er Jahren zu einer der erfolgreichsten Bands in den USA. Von rechts: Bernie Leadon, Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner, Don Felder © imago stock&people

Eagles trauern um Bandmitglied: Bassist Randy Meisner stirbt mit 77 Jahren

Die Bandmitglieder der Eagles würdigten den Musiker auf ihrer Homepage: „Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt“, schreiben sie. „Sein Stimmumfang war erstaunlich, wie in seiner charakteristischen Ballade „Take It to the Limit“ deutlich wird.“ Er soll im Alter von 77 Jahren an den Komplikationen einer chronischen Lungenkrankheit im Krankenhaus gestoben sein.

Tod von Eagles-Star: Randy Meisner war maßgeblich am Erfolg der Band beteiligt

Im Jahr 1971 gründete Randy Meisner zusammen mit Glenn Frey (Gitarre), Don Henley (Schlagzeug) und Bernie Leadon (Gitarre) die Band, die in den 70er Jahren zu den erfolgreichsten amerikanischen Musikgruppen gehörte. Meisner wirkte bei den Alben „Eagles“, „Desperado“, „On The Border“, „One of These Nights“ und „Hotel California“ mit, verließ die Band aber im Jahr 1977.

Randy Meisner (links) singt bei der „History of Eagles“ Tour im Jahr 2013. © imago stock&people

Nachdem ihm der Erfolg von „Hotel California“ zu viel wurde, verfolgte er eine Solo-Karriere, wie unter anderem die New York Times berichtet. Sein Nachfolger war Timothy B. Schmit, der jahrelang neben Joe Walsh und Glenn Frey auftrat. Letzterer verstarb im Jahr 2016. Meisner wurde mit den Eagles 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Bassist Randy Meisner: Musikkarriere begann schon vor den Eagles

Meisner wurde am 8. März 1946 in Scottsbluff, Nebraska, geboren und begann schon früh mit der Musik. Er erzählte in einem Interview mit dem Rock Cellar Magazine im Jahr 2016, dass er mit zwölf oder dreizehn seine erste Akustikgitarre bekam und Unterricht nahm. Er war vor seiner Zeit bei den Eagles kurzzeitig Bassist in der Band Poco, einer Country-Rockband aus Los Angeles, und spielte bei der Rick Nelsons Stone Canyon Band mit. Meisner gelang 2016 in die Schlagzeilen, als seine Frau Lana Meisner sich versehentlich selbst erschoss. (eike)