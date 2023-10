„Ich habe meine Geschwister gefunden!“

Von: Maria Zsolnay

Teilen

Gitta Saxx Geschwister.jpg © Privat/Gitta Saxx

Sie musste 58 Jahre alt werden, bis sie jetzt voller Stolz sagen kann: „Ich habe meine eigene Familie!“ Und was für eine! Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx hat ihre – ebenso attraktiven – Halbgeschwister gefunden: ihre Schwester ­Meryam Sana (40) und ihren Bruder Mehdi Sana (46), den sie jetzt zum allerersten Mal in die Arme schließen konnte. „Es ist ein wirklich Wunder“, sagt Saxx, die viele Jahre in München lebte und von dort aus nach ihrem Vater und ihren Halbgeschwistern suchte.

Das Foto mit ihren beiden Geschwistern ist das Ende einer langen, aufwühlenden Suche nach ihren Wurzeln – und der Beginn eines neuen Lebens mit Menschen, die einem so nahestehen, wie es eben nur Geschwister tun.

Aber der Reihe nach: „Vor zwölf Jahren habe ich angefangen, nach meinem Vater zu suchen – und ihn auch in Marokko, in Essaouira, gefunden“, erzählt Saxx, die bei ihrer Mutter, einer Kindergärtnerin, im Schwarzwald aufgewachsen ist. Ihren Vater Ahmed, der damals in Zürich Tourismus studierte, hatte Gitta nie kennengelernt. Und er war auch nie Thema in der Familie. „Erst als meine Mutter starb, begann ich nach ihm zu suchen, hatte aber nicht viel mehr als seinen Namen.“ Sie machte die Suche öffentlich, ein Kamerateam begleitete sie dabei, ein Detektiv brachte schließlich den entscheidenden Hinweis. Gitta flog in die marokkanische Hafenstadt – und stand vor der richtigen Haustüre. „Wir sind uns in die Arme gefallen und alles war gut“, sagte Saxx kurz danach.

Gitta Saxx mit ihrem Vater Ahmed in Marokko. © Privat/Gitta Saxx

„Drei Tage verbrachten wir zusammen. Es war das erste und letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe“, sagt sie heute. Nie wieder sollte sich ein Treffen ergeben. „Vor drei Jahren ist er leider gestorben.“ Da wusste Gitta schon, dass sie noch Halbgeschwister hat – und kämpfte sich durch die Sozialen Netzwerke. Mit Erfolg: „Auf Facebook habe ich schließlich meine Schwester gefunden.“ Vorsichtig näherten sich die beiden Frauen schriftlich an, aber das Eis war schnell gebrochen: „Denn als wir uns zum ersten Mal sahen, hatten wir praktisch das Gleiche an: Jeans, ein ähnliches Top, die gleiche Brille“, erinnert sich Saxx. Meryam hat die gleichen tiefbraunen Augen wie Gitta. „Und die gleichen, ungewöhnlich geformten Fingernägel.“

Was haben wir gemeinsam, was trennt uns? Die Fragen stellte sich Gitta, als sie letztes Wochenende zur Hochzeit von Meryam nach Holland fuhr. „Es war sehr emotional, es fühlte sich an wie ein Blind Date“, gesteht Saxx. Denn zum ersten Mal lernte sie auch endlich ihren Halbbruder Mehdi (lebt in Casablanca) kennen, dessen Frau und auch die Mama von Meryam und Mehdi war neu für sie. „Ich glaube, jeder war nervös, aber sofort hat sich eine Selbstverständlichkeit eingestellt, es war gleich sehr vertraut.“

Als Geschenk brachte Gitta ihre Musik mit – sie ist seit Langem DJane und legte für eine Stunde bei der Hochzeit auf. Ihre Familie gefunden zu haben, mache sie „extrem glücklich“. Denn auch wenn sie selbst nie heiraten und Kinder bekommen wollte, („ich wollte frei sein und reisen“), so gebe ihr die neue Familie doch Halt. „Ich könnte mir schon vorstellen, in den Niederlanden zu wohnen“, räumt sie ein. Arbeiten kann sie von überall aus, als DJane, Model oder als Unternehmerin, die ihre eigene Kosmetiklinie auf Channel 21 verkauft. Das „Jahrhundert-Playmate“, wie sie einst der Playboy taufte, ist in Deutschland eine Bekanntheit – „das weiß meine neue Familie auch.“

Jetzt geht es darum, die Vergangenheit in eine gemeinsame Zukunft zu überführen. „Wir wollen auf jeden Fall zusammen Urlaub in Essaouria machen.“ Auf den Spuren ihres gemeinsamen Vaters wandeln. Und wie es sich für eine Familie gehört, „planen wir Weihnachten zusammen zu feiern.“

Maria Zsolnay