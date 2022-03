Jake Gyllenhaal ist ein vorsichtiger Autofahrer

Teilen

Die Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II (l-r), Eiza González und Jake Gyllenhaal stellten ihren Kinofilm "Ambulance" in Berlin vor. © Jörg Carstensen/dpa

Der neue Film von Michael Bay verspricht wieder High-Speed-Action. Da waren die Dreharbeiten für Hauptdarsteller Jake Gyllenhall nicht die reinste Freude.

Berlin - Schauspieler Jake Gyllenhaal ist nach eigenen Angaben ein vorsichtiger Autofahrer. „Ich bin der langsame Fahrer auf der Autobahn, den du anhupst, damit er aus dem Weg fährt“, sagte Gyllenhaal bei der Vorstellung seines neuen Films „Ambulance“ am Dienstag in Berlin. „Das bin ich.“ Der Actioinfilm in der Regie von Blockbuster-Spezialist Michael Bay („Pearl Harbor“) läuft am 24. März in den deutschen Kinos an.

Bei den Dreharbeiten habe er sich deshalb zeitweise unwohl gefühlt, wie sein Schauspiel-Kollege Yahya Abdul-Mateen II verriet. Diese fanden teilweise in einem fahrenden Krankenwagen statt. „Ich habe viel gelacht, weil ich einfach wusste, während ich arbeitete, dass Jake sich gerade nicht wohl fühlt“, sagte er. „Jake schauspielert nicht, er fühlt sich wirklich nicht wohl.“

Schauspieler Jake Gyllenhaal (l) und Regisseur Michael Bay bei der Vorstellung von "Ambulance" in Berlin. © Jörg Carstensen/dpa

Gyllenhaal, der für seine Rolle in „Brokeback Mountain“ für einen Oscar nominiert war, vertraute bei gefährlichen Szenen lieber auf den Stuntfahrer. „Ich denke, dass Autofahren - wie alle hier in diesem Land wahrscheinlich besser wissen als wir alle - eine angeborene Fähigkeit ist“, sagte der 41-Jährige. „Ich bin einfach vorsichtiger, glaube ich. Und Yahya hatte mehr Spaß.“ dpa