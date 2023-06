James Bond – 007 jagt Dr. No: So wenig Gage bekam erstes Bond-Girl Ursula Andress

Sie war das erste und für viele das beste Bond-Girl aller Zeiten. Ursula Andress wurde als Honey Ryder weltberühmt, ist heute aber nicht mehr gut auf Bond zu sprechen.

Rom – Über 60 Jahre ist es her, dass der erste James-Bond-Film „James Bond – 007 jagt Dr. No“ zum ersten Mal auf der Kinoleinwand zu sehen war, am 5. Oktober 1962 fand in London die Uraufführung des heutigen Filmklassikers statt. James Bond wurde damals – und in weiteren sechs Filmen der Bond-Reihe – von Sean Connery (90, † 2020) gespielt, die Rolle von Bond-Girl Honey Ryder übernahm die Schweizerin Ursula Andress (87). Die denkt 60 Jahre später allerdings nicht mehr gerne an ihren Karrierestart zurück.

Bond-Girl Ursula Andress über die 007-Reihe: „Ich bin enttäuscht und sauer auf die Bond-Macher“

Ursula Andress, die inzwischen in Rom lebt, wurde 2006 vom Empire-Magazin zum besten Bond-Girl aller Zeiten gewählt. Unvergessen die Szene, wie sie als Honey Ryder in „James Bond jagt Dr. No“ im weißen Bikini mit Gürtel, auch bekannt als Dr.-No-Bikini, aus den Fluten steigt. Zwar konnte Andress im Gegensatz zu vielen Bond-Girls, die ihr folgten, eine Weltkarriere starten, trotzdem weckt der runde Geburtstag der James-Bond-Filmreihe keine nostalgischen Gefühle in ihr.

„Ich mag nicht mehr über Bond reden. Ich bin enttäuscht und vor allem sauer auf die Bond-Macher“, erklärt Ursula Andress im Interview mit der Bild-Zeitung. Dass es inzwischen 25 James-Bond-Filme gibt, sei auch der Verdienst von ihr und Sean Connery. „Sean und ich haben damals toll gespielt. Wäre der erste Bond kein Erfolg geworden, hätte es keinen weiteren Film gegeben. Ich weiß, dass Sean das genauso sah“, betont Ursula Andress gegenüber Bild. Die fehlende Anerkennung verärgert die Schweizer Schauspielerin nach wie vor.

James Bond jagt Dr. No: Diese Gage erhielt Ursula Andress als Honey Ryder

Die Produktionskosten von „James Bond jagt Dr. No“ sollen sich 1962 nur auf eine Million Dollar belaufen haben, rund 60 Millionen spielte der erste Film der 007-Reihe dann ein. Demgegenüber steht die relativ geringe Gage von knapp 10.000 Dollar, die Ursula Andress für ihren Auftritt als Bond-Girl Honey Ryder kassiert haben soll. „Die haben auch durch mich über Jahrzehnte Millionen kassiert. Aber ich habe nie eine Anerkennung bekommen. Kein Danke, keinen Cent extra, nicht mal einen Strauß Blumen“, beschwert sich Andress im Bild-Interview.

Liste der Bond-Girls im Überblick:

James Bond jagt Dr. No (1962): Honey Ryder (Ursula Andress), Sylvia Trench (Eunice Gayson), Miss Taro (Zena Marshall)

Liebesgrüße aus Moskau (1963): Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), Sylvia Trench (Eunice Gayson)

Goldfinger (1964): Jill Masterson (Shirley Eaton), Tilly Masterson (Tania Mallet), Pussy Galore (Honor Blackman)

Feuerball (1965): Dominique ‚Domino‘ Derval (Claudine Auger), Fiona Volpe (Luciana Paluzzi), Patricia Fearing (Molly Peters)

Man lebt nur zweimal (1967): Aki (Akiko Wakabayashi), Kissy Suzuki (Mie Hama), Helga Brandt (Karin Dor)

Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969): Teresa ‚Tracy‘ Di Vicenzo/Bond (Diana Rigg), Ruby Bartlett (Angela Scoular), Nancy (Catherine Schell)

Diamantenfieber (1971): Tiffany Case (Jill St. John), Plenty O’Toole (Lana Wood)

Leben und sterben lassen (1973): Solitaire (Jane Seymour), Rosie Carver (Gloria Hendry), Miss Caruso (Madeline Smith)

Der Mann mit dem goldenen Colt (1974): Mary Goodnight (Britt Ekland), Andrea Anders (Maud Adams)

Der Spion, der mich liebte (1977): Anya Amasova (Barbara Bach), Naomi (Caroline Munro)

Moonraker (1979): Holly Goodhead (Lois Chiles), Corinne Dufour (Corinne Cléry), Manuela (Emily Bolton)

In tödlicher Mission (1981): Melina Havelock (Carole Bouquet), Gräfin Lisl von Schlaf (Cassandra Harris), Bibi Dahl (Lynn-Holly Johnson)

Octopussy (1983): Octopussy (Maud Adams), Magda (Kristina Wayborn)

Sag niemals nie (1983): Domino Petachi (Kim Basinger), Fatima Blush (Barbara Carrera)

Im Angesicht des Todes (1985): Stacey Sutton (Tanya Roberts), May Day (Grace Jones)

Der Hauch des Todes (1987): Kara Milovy (Maryam d‘Abo), Linda (Kell Tyler)

Lizenz zum Töten (1989): Lupe Lamora (Talisa Soto), Pam Bouvier (Carey Lowell)

GoldenEye (1995): Natalya Simonova (Izabella Scorupco), Xenia Onatopp (Famke Janssen)

Der Morgen stirbt nie (1997): Wai Lin (Michelle Yeoh), Paris Carver (Teri Hatcher)

Die Welt ist nicht genug (1999): Dr. Christmas Jones (Denise Richards), Elektra King (Sophie Marceau)

Stirb an einem anderen Tag (2002): Giacinta ‚Jinx‘ Johnson (Halle Berry), Miranda Frost (Rosamund Pike), Verity (Madonna)

Casino Royale (2006): Vesper Lynd (Eva Green), Solange (Caterina Murino)

Ein Quantum Trost (2008): Camille Montes (Olga Kurylenko), Strawberry Fields (Gemma Arterton)

Skyfall (2012): Eve Moneypenny (Naomie Harris), Sévérine (Bérénice Marlohe)

Spectre (2015): Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux), Lucia Sciarra (Monica Bellucci), Estrella (Stephanie Sigman)

Keine Zeit zu sterben (2021): Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux), Paloma (Ana de Armas), Nomi (Lashana Lynch)

Deshalb spricht Ursula Andress auch nicht mehr gerne über die Rolle, die sie vor 60 Jahren berühmt machte. „Ich danke den Fans für diese Anerkennung“, betont die Schweizerin im Gespräch mit Bild. „Aber ich bin müde von Bond und will mich nicht weiter damit beschäftigen.“

James Bond: Diese Schauspieler werden als Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig gehandelt

In „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ schlüpfte Daniel Craig (55) 2021 zum letzten Mal in die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond. 15 Jahre war Craig im Dienst ihrer Majestät unterwegs, jetzt suchen die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson einen neuen James Bond, laut Medienberichten soll der Craig-Nachfolger sich für mindestens zehn Jahre verpflichten. Zu alt darf der neue Bond-Darsteller bei seinem ersten Einsatz also nicht sein.

Zu jung soll der neue James Bond allerdings auch nicht sein, wie Produzent Michael G. Wilson laut Deadline bei einer Medienveranstaltung anlässlich des 60. Geburtstages der Reihe verriet. „Wir haben in der Vergangenheit versucht, uns jüngere Leute anzuschauen. Aber der Versuch, sich das vorzustellen, funktioniert nicht. Er ist nicht irgendein Junge von der Highschool, den man einfach so in die Rolle steckt und loslegt. Deshalb ist die Rolle für einen Mittdreißiger geeignet“, so Wilson.

Wer wird also der siebte James Bond nach Sean Connery, George Lazenby (83), Roger Moore (89, † 2017), Timothy Dalton (77), Pierce Brosnan (70) und Daniel Craig? Idris Elba zählte lange zu den heiß gehandelten Kandidaten, ist aber mit 50 Jahren deutlich älter als Mitte dreißig. Auch Tom Hardy (45) und Damian Lewis (52) dürften aufgrund ihres Alters aus dem Rennen sein. Hoch im Kurs stehen hingegen – auch bei den Buchmachern – Ex-„Bridgerton“-Star Regé-Jean Page (35), „Outlander“-Hauptdarsteller Sam Heughan (43), Jamie Bell (37), James Norton (37), Callum Turner (33), Tom Hopper (38) oder auch „Crazy Rich Asians“-Star Henry Golding (36).