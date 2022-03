Jan Böhmermann hat Corona: „Siehst wirklich nicht gut aus“

Von: Jonas Erbas

Jetzt hat das Coronavirus auch bei Jan Böhmermann zugeschlagen: Wie der Satiriker seinem „Fest & Flauschig“-Gesprächspartner Olli Schulz im gemeinsamen Podcast verriet, konnte eine COVID-19-Infektion nachgewiesen werden – seinen Humor hat er sich allerdings trotz der „Scheiß-Krankheit“ bewahrt!

Köln - Eigentlich ist Jan Böhmermann (41; alle News zum „ZDF Magazin Royale“-Moderator im Überblick) immer für einen Scherz zu haben, doch vor einigen Tagen verging dem „ZDF Magazin Royale“-Satiriker das Lachen wohl urplötzlich: Nachdem der 41-Jährige erste Corona-Symptome bemerkte, brachte ein Schnelltest schließlich die Gewissheit – der Moderator hatte sich mit COVID-19 infiziert. Mit Podcast-Partner Olli Schulz (48) sprach der gebürtige Bremer nun ganz offen über seinen Gesundheitszustand, wie tz.de berichtet.

Jan Böhmermann Satiriker, Moderator, Musiker und Autor Geboren 23. Februar 1981 in Bremen TV-Moderationen u.a. Neo Magazin, Neo Magazin Royale und ZDF Magazin Royale Songs u.a. Ich hab Polizei, Blasserdünnerjunge macht sein Job, Menschen Leben Tanzen Welt

Jan Böhmermann berichtet bei „Fest & Flauschig“ von Corona-Infektion – Olli Schulz zieht ihn auf

Die Coronafallzahlen wollen hierzulande einfach nicht so recht sinken, denn noch immer infizieren sich tagtäglich über 100.000 Deutsche mit dem Virus. Einer davon ist nun auch Jan Böhmermann, der sich jetzt, nach zwei Jahren, ebenfalls ansteckte, wie er in seinem „Fest & Flauschig“-Podcast verriet.

„Ich sag‘s direkt vorweg: Ich habe Corona“, erklärte der „ZDF Magazin Royale“-Moderator seinem Gesprächspartner Olli Schulz. Der reagierte – wie man es aus Gesprächen der beiden kennt – mit Häme: „Hast du es dir wirklich noch eingefangen? Das sind echt die letzten Lutscher, die sich jetzt auf dem Endspurt noch Corona einfangen.“

Jan Böhmermann hat‘s erwischt: Wie er seinem „Fest & Flauschig“-Gesprächspartner Olli Schulz in der neusten Podcast-Folge verriet, hat sich der 41-jährige Satiriker mit dem Coronavirus infiziert © Oliver Berg/Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance

Jan Böhmermann hat Corona – „ZDF Magazin Royale“-Moderator klagt über Symptome

Schon zuvor hatte Olli Schulz die „ganz glasigen Augen“ des Satiriker bemerkt und Jan Böhmermann direkt auf dessen erschöpft wirkendes Erscheinungsbild angesprochen: „Du siehst wirklich nicht richtig gut aus.“

Das hatte seinen Grund: „Ich hab am Donnerstag die Sendung aufgezeichnet, noch vier Tests gemacht, alles negativ“, so Böhmermann, der am Freitag (4. März) schließlich ein positives Testergebnis bekam. „Da war er, der kleine Schlawinerstrich“, erklärte der 41-Jährige und bewies, dass er immerhin seinen Humor behalten hat. Schon zuvor hatte sich der Komiker „anders“ gefühlt und Kopfschmerzen verspürt.

Jan Böhmermann schimpft wegen COVID-19-Infektion – „Diese Scheiß-Krankheit“

Dass er nicht ganz fit ist, war Jan Böhmermann auch deutlich anzuhören: Der „Fest & Flauschig“-Podcaster sprach mit nasaler Stimme und wirkte erschöpft. Der Wahl-Kölner hätte sich wohl keinen schlechteren Zeitpunkt für seine Corona-Infektion vorstellen können, denn auch der Krieg in der Ukraine scheint den ZDF-Moderator zu belasten: „Und jetzt kommt auch noch diese Scheiß-Krankheit dazu.“

Doch der Satiriker, der doppelt geimpft sowie geboostert ist, gab seinen Fans Entwarnung: Seine Symptome seien nicht „so super schlimm“, wie er verriet. Was seine COVID-19-Erkrankung für die nächste „ZDF Magazin Royale“-Ausgabe bedeutet, ist in des noch nicht bekannt.

Verwendete Quellen: Fest & Flauschig (Spotify-Podcast)